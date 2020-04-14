В сеть выложили трейлер фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой

В интернете опубликовали трейлер нового фильма с Чулпан Хаматовой в главной роли «Доктор Лиза». В картине, основанной на реальных событиях, рассказывается один день из жизни известного врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, пишут РИА Новости.

По сюжету, главная героиня фильма собирается отметить годовщину свадьбы с мужем. Она освобождает день от всех дел, но ненадолго заезжает на работу. И вновь погружается в водоворот событий, связанных со спасением людей.

«Есть истории, которые сильнее хаоса, происходящего вокруг. Истории о том, как оставаться человеком в эпоху тотального равнодушия. Елизавета Глинка за свою жизнь помогла тысячам людей. И будь она сейчас с нами (Елизавета Глинка погибла в 2016 году в авиакатастрофе. — Прим.ред.) — продолжала бы свое дело, несмотря ни на что», — говорится в описании видео.

В фильме также снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Филипп Авдеев и другие. Премьера запланировала на октябрь 2020 года.

Елизавета Глинка была известным благотворителем. Она помогала умирающим онкобольным, нуждающимся и бездомным, регулярно посещала Донбасс и Сирию с благотворительными миссиями.

Глинка погибла 25 декабря 2016 года в результате авиакатастрофы самолёта Ту-154 Минобороны РФ. Гуманитарный рейс следовал из Сочи в Латакию. На его борту были 92 человека, большинство пассажиров — участники ансамбля им. Александрова.