Сериал «Зулейха открывает глаза» наконец-то покажут с 13 апреля на канале «Россия»

Классики и современники на телеэкране
Канал «Россия 1» продолжает славную традицию экранизации самых громких отечественных литературных произведений классиков и современников. Вслед за «Мастером и Маргаритой», «Белой гвардией», «Тихим Доном», «Ненастьем» экранную жизнь получил один из самых известных романов последних лет — «Зулейха
открывает глаза», в котором тяжёлая судьба обычной татарской женщины тесно переплелась с многострадальной судьбой страны.
Посвящение бабушке
Роман «Зулейха открывает глаза» после публикации произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Книга мгновенно стала бестселлером, получила престижные литературные премии («Большая книга», «Книга года», «Ясная Поляна») и была переведена на 34 языка мира, включая шрифт Брайля.
Это литературный дебют выросшей в Татарстане и перебравшейся в Москву писательницы Гузели Яхиной, книга частично основана на истории её бабушки, семья которой была в 30-е годы прошлого века раскулачена и сослана в Сибирь.
Из сценария в книгу и обратно
Удивительно, но книга Яхиной переродилась дважды: сначала это был сценарий, потом автор создала на его основе роман, который и увидел свет в 2015 году. А теперь книга снова стала сценарием одноимённого фильма.
Взяться за экранизацию масштабной исторической картины могли только уверенная в своих силах кинокомпания и режиссёр, который уже работал над эпическими проектами. Это дело оказалось по плечу кинокомпании «Русское» и режиссёр Егору Анашкину — зрители знают его по таким проектам, как «Жизнь после жизни» и «Кровавая барыня».
Чулпан Хаматова — вне конкуренции!
Ансамбль восьмисерийной картины — потрясающий. По словам продюсера Ильи Папернова, проще всего было с Чулпан Хаматовой. Она была единственной кандидатурой.
А вот на главную мужскую роль — чекиста Игнатова — перепробовали как минимум 30 человек. В итоге остановились на Евгении Морозове, которого мы совсем недавно могли видеть в сериале «Невеста комдива». Участие в проекте Евгений называет новым этапом в своей карьере и вообще в жизни, поскольку всё приходится пропускать через себя.
Ценные актёрские кадры
Ценным для него стал и опыт работы с другими уважаемыми актёрами. Юлия Пересильд играет красавицу-революционерку Настасью. В романе это персонаж второстепенный, но режиссёр сделал её одной из главных героинь с драматичной судьбой.
Сергей Маковецкий перевоплотился в казанского профессора Лейбе, Александр Баширов — в жуликоватого уголовника Горелова, Роман Мадянов сыграл красноярского чекиста Зиновия Кузнеца, а роль свекрови Упырихи досталась Розе Хаируллиной.
Гузель Яхина осталась довольна
Многие писатели редко когда остаются довольны плодами своего сотрудничества с кинематографистами. Таких примеров не мало. Гузель Яхита тоже сомневалась и в режиссёре, и в поддержке государственного телеканала. Однако трепетный подход авторского коллектива сериале к первоисточнику вызвал у создательницы книги удовлетворение.
Смотрите сериал «Зулейха открывает глаза» с 13 апреля на канале «Россия 1» в 21.00.