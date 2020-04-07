Сериал «Зулейха открывает глаза» наконец-то покажут с 13 апреля на канале «Россия»

Одну из самых ожидаемых новинок телесезона — 8-серийный телефильм «Зулейха открывает глаза» — наконец-то увидят зрители. Амбициозный проект канала «Россия 1» должен был выйти в эфир ещё осенью прошлого года, но был сдвинут на почти полгода. Теперь стало известно, что сериал выйдет в эфир 13 апреля в 21.00, сообщает пресс-служба телеканала.

Классики и современники на телеэкране

Канал «Россия 1» продолжает славную традицию экранизации самых громких отечественных литературных произведений классиков и современников. Вслед за «Мастером и Маргаритой», «Белой гвардией», «Тихим Доном», «Ненастьем» экранную жизнь получил один из самых известных романов последних лет — «Зулейха

открывает глаза», в котором тяжёлая судьба обычной татарской женщины тесно переплелась с многострадальной судьбой страны.

Посвящение бабушке

Роман «Зулейха открывает глаза» после публикации произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Книга мгновенно стала бестселлером, получила престижные литературные премии («Большая книга», «Книга года», «Ясная Поляна») и была переведена на 34 языка мира, включая шрифт Брайля.

Это литературный дебют выросшей в Татарстане и перебравшейся в Москву писательницы Гузели Яхиной, книга частично основана на истории её бабушки, семья которой была в 30-е годы прошлого века раскулачена и сослана в Сибирь.

Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» Пресс-служба канала «Россия-1»

Из сценария в книгу и обратно

Удивительно, но книга Яхиной переродилась дважды: сначала это был сценарий, потом автор создала на его основе роман, который и увидел свет в 2015 году. А теперь книга снова стала сценарием одноимённого фильма.

Взяться за экранизацию масштабной исторической картины могли только уверенная в своих силах кинокомпания и режиссёр, который уже работал над эпическими проектами. Это дело оказалось по плечу кинокомпании «Русское» и режиссёр Егору Анашкину — зрители знают его по таким проектам, как «Жизнь после жизни» и «Кровавая барыня».

Чулпан Хаматова — вне конкуренции!

Ансамбль восьмисерийной картины — потрясающий. По словам продюсера Ильи Папернова, проще всего было с Чулпан Хаматовой. Она была единственной кандидатурой.

А вот на главную мужскую роль — чекиста Игнатова — перепробовали как минимум 30 человек. В итоге остановились на Евгении Морозове, которого мы совсем недавно могли видеть в сериале «Невеста комдива». Участие в проекте Евгений называет новым этапом в своей карьере и вообще в жизни, поскольку всё приходится пропускать через себя.

Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» Пресс-служба канала «Россия 1»

Ценные актёрские кадры

Ценным для него стал и опыт работы с другими уважаемыми актёрами. Юлия Пересильд играет красавицу-революционерку Настасью. В романе это персонаж второстепенный, но режиссёр сделал её одной из главных героинь с драматичной судьбой.

Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» Пресс-служба канала «Россия 1»

Сергей Маковецкий перевоплотился в казанского профессора Лейбе, Александр Баширов — в жуликоватого уголовника Горелова, Роман Мадянов сыграл красноярского чекиста Зиновия Кузнеца, а роль свекрови Упырихи досталась Розе Хаируллиной.

Гузель Яхина осталась довольна

Многие писатели редко когда остаются довольны плодами своего сотрудничества с кинематографистами. Таких примеров не мало. Гузель Яхита тоже сомневалась и в режиссёре, и в поддержке государственного телеканала. Однако трепетный подход авторского коллектива сериале к первоисточнику вызвал у создательницы книги удовлетворение.

Смотрите сериал «Зулейха открывает глаза» с 13 апреля на канале «Россия 1» в 21.00.