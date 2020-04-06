Почему нельзя пропустить сериал «Звоните Ди Каприо» на ТНТ

6 апреля на ТНТ стартует показ сериала «Звоните Ди Каприо!», который в 2018 году стал одним из самых популярных и обсуждаемых сериалов России и получил целый ряд престижных наград. Это его первый показ на общедоступном телеканале. Ранее сериал можно было посмотреть только на онлайн-сервисе Premier, сообщает пресс-служба ТНТ.

В фокусе проекта острая и злободневная тема — ВИЧ, которая никогда раньше не поднималась на российском ТВ. Разрушить табу и поговорить со зрителями об этом решились создатели резонансной «Сладкой жизни», продюсер «Физрука» Антон Щукин и режиссёр Жора Крыжовников, прославившийся после комедии «Горько».

«Звоните Ди Каприо» — сериал новой формации, далекий от «мыловарения» и «жвачки для глаз». Это самый настоящий фильм, для удобства восприятия разбитый на 8 серий.

О чем сериал?

Звезда сериала про врачей Егор Румянцев подтверждает все худшие представления о зазвездившихся актерах: опаздывает на съемочную площадку, может выйти на съёмочную площадку пьяным, срывает премьеры, не пропускает ни одной юбки… Он живет одним днём и исключительно для себя, воспринимая людей, как расходный материал.

Его брат — актер-неудачник Лев работает на непопулярном кабельном телеканале «Муравей-ТВ», где ведет никому ненужное шоу о ремонте, страдает от безденежья и старается дистанцироваться от наглого брата. Но, как принято говорить в таких случаях, все меняется, когда Егор обнаруживает у себя подозрения на неизлечимую болезнь.

При чём здесь Ди Каприо?

Знаменитый голливудский актер не имеет к проекту Жоры Крыжовникова никакого отношения. Зато вынесенная в название фраза интригует и приковывает зрительское внимание. Этой фразой в одной из первых сцен пьяный и ленивый герой Петрова отвечает на упрёки режиссёра — если что-то не нравится, зовите обладателя «Оскара», он выручит ваш убогий проект. А если у вас есть деньги только на звезду по имени Егор Румянцев, то радуйтесь одному только этому факту, без всякий претензий.

Петров смеется над собой

Зрители привыкли видеть Александра Петрова в комедийных проектах ТНТ, где он талантливо играет отвязных бандитов («Закон каменных джунглей») или служителей закона («Полицейский с Рублёвки»). Роль, которую актер сыграл в сериале «Звоните Ди Каприо!», кардинально отличается от всех предыдущих работ актёра. Он как бы саморазоблачается перед зрителями, оправдываясь на роли в проходных картинах, и даже смеется над навязанной ему темой конкуренции с Данилой Козловскими.

Своей игрой Андрей Бурковский ни в чём не уступает Александру Петрову. Пресс-служба канала ТНТ

Другие актеры тоже не подкачали. Своей игрой в сериале Андрей Бурковский наглядно доказывает, что он давно не гопник Ржавый из ситкома «Даешь молодежь!», а артист МХТ им. Чехова, выходящий на одну сцену с Хабенским и Миркурбановым. Это его прорывная роль.

Не подкачала и Юлия Александрова, муза и супруга режиссёра. Она сыграла домашнюю тиранку, которая в совершенстве манипулирует супругом, не гнушается шантажировать даже детьми и медленно, но верно превращается в чудовище.

Энциклопедия человеческих слабостей

За время просмотра зрители смогут увидеть в героях черты неприкаянных героев советского кино, вроде Олега Янковского из фильма «Полеты во сне и наяву», а затюканный герой Бурковского — современный вариант Бузыкина из «Осеннего марафона». Сняв «Звоните Ди Каприо».

Жора Крыжовников сделал заявку на то, чтобы всегда попадать со своим фильмов в разные списки «самых-самых». Таких историй, от которых не знаешь то ли смеяться, то ли плакать, очень мало. «Звоните Ди Каприо!» — это энциклопедия человеческих слабостей, от которых никуда не убежишь.