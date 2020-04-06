5 фактов о новом сезоне сериала «Ищейка»

- 1. Семья и долг. По сюжету проходит более двух лет с того момента, как подполковник Александра Кушнир отошла от дел и с головой погрузилась в семейный быт. Теперь она — счастливая мать маленького Миши (персонажа играет настояща дочь актрисы Маша) и жена Бориса, но не находит себе места без работы. Ежедневно распутывать сложные криминальные дела и одновременно ухаживать за ребёнком — задача не из лёгких, но Александра готова рискнуть. И это она ещё не подозревает, что на её горизонте снова возникнет человек из прошлого…
- 2. Совсем другая. Хоть «Ищейка» и является адаптацией американского сериала Closer, героиня нашего сериала совершенно другая. У американцев она феминистски настроенная, стервозная дамочка. Анна Банщикова же создаёт одновременно образ жёсткого профессионала и очень часто растерянной, иногда несобранной женщины. Многие зрительницы, смотря сериал понимают, что они нередко сами такими бывают. И в этом один из секретов популярности «Ищейки».
- 3. Новый режиссёр. Режиссёром трех предыдущих сезонов был Дмитрий Брусникин, ушедший из жизни в августе 2018 года. Поэтому в режиссёрское кресло сел новый постановщик — Андрей Головков, известный своей работой над «Молодёжкой» на канале СТС.
Актёрский состав сериала «Ищейка»
Пресс-служба Первого канала
- 4. С уважением к мэтру. По мнению продюсера Дарьи Лавровой, он «сумел подхватить знамя проекта». Но Головков не только сохранил юмор, лёгкость, солнечность и уникальный стиль «Ищейки», но и добавил экшна. Теперь Кушнир пришлось лазить на вышки, бегать по крышам, заходить в горящие здания, парить в небе и ездить на велосипеде.
- 5. Место съёмок изменить нельзя. Место съёмок осталось прежним Геленджик. Город давно превратился из просто любимого всеми курорта в полноценный персонаж сериала. Колоритные люди, вкусная местная кухня, прекраснаые набережные и ласковые горы — все это можно увидеть в каждой серии.
Смотрите четвёртый сезон сериала «Ищейка» с понедельника по четверг на Первом канале в 21.30.