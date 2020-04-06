5 фактов о новом сезоне сериала «Ищейка»

6 апреля в эфире Первого канала начинается показ нового сезона сериала «Ищейка». Телефильм стал поворотным в карьере исполнительницы главной роли Анна Банщиковой: уже после выхода первого сезона её настигла народная слава. Подполковник полиции Александра Кушнир в её исполнении покорила сердца миллионов зрителей.