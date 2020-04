Глава Marvel намекнул на съемки новых «Мстителей»

Все началось того, что фанат кинофраншизы выложил в Twitter ролик из кинотеатра, где Капитан Америка поднимает молот Тора во время битвы с Таносом, что приводит зрителей в восторг.

«Бросайте все свои дела и послушайте, как отреагировали зрители премьерного показа фильма „Мстители: Финал“ на момент, где Капитан Америка сражается молотом Тора», —написал поклонник супергеройской саги.

Этот ролик перепостил Файги с подписью: «Приятное напоминание о том, чем все мы были заняты почти ровно год назад. Приятное напоминание о том, чем однажды все мы снова займёмся».

Пост вызвал бурную реакцию в соцсетях. Интернет-портал We Got This Covered отметил, что Marvel никогда не исключал продолжения, так что возможно в будущем мы увидим «Мстителей-5».

По их данным, Доктор Стрэндж, новый Капитан Америка и, возможно, Человек-паук станут старшим поколением «Мстителей», а роль их лидера возьмёт на себя Капитан Марвел.

Напомним, что последняя часть саги «Мстители :Финал» вышла год назад и стала самой кассовой в истории кинематографа — картина собрала в прокате более 22,5 млрд долларов.