Топ-10 необычных полнометражных мультфильмов, которые понравятся всем

Скрасить свой самоизоляционный вечер можно не только фильмами или онлайн-спектаклями, но и полнометражными мультфильмами, которые по глубине и закрученности сюжета ничуть не уступают «взрослым» картинам. Altapress.ru собрал десятку лучших.

Тайна Коко

Мексиканский мальчик Мигель, мечтающий стать гитаристом (несмотря на сопротивление взрослых), отправляется в Страну мертвых, чтобы встретиться со своим кумиром Эрнесто де ла Крусом и взять у него уроки мастерства.

Несмотря на мрачное описание, мультфильм блещет красками и юмором. А концовка тронет до глубины души так, что после просмотра вам обязательно захочется обнять всех своих близких и позвонить бабушке в деревню.

Клаус

Рождественский мультфильм Netflix, который развивает мысль «где родился — там и пригодился».

Джаспер — нерадивый сын владельца почтовой империи. Когда отцу надоели бесконечные выкрутасы Джаспера, он отправляет его в глухую деревеньку Смиринсбург с условием наладить там почтовое дело.

Но кто и кому будет там писать письма, если поселок поделен на два клана, ведущие междоусобные войны? И тут Джаспер встречает затворца, который мастерски делает игрушки и готов ими поделиться.

Про Федота-стрельца , удалого молодца

Уморительный мультфильм по сказке советского актера Леонида Филатова.

Федот — обычный крестьянин, у которого есть красивая и волшебная жена Маруся. Царю очень понравилась Маруся. Но на его пути стоит Федот.

Чтобы убрать Федота, царь загадывает ему загадки. То добыть оленя с золотыми рогами, то ковер на всю Россею, а то и вовсе — «что вообче не может быть».

Ходячий замок

Роман Дианы Уинн Джонс в экранизации знаменитого японского режиссера Хаяо Миядзаки.

Злая ведьма накладывает на девушку Софи чары, и та становится старушкой. Ее никто не узнает, и она вынуждена бежать из города. По дороге Софи попадает в ходячий замок и остается там в качестве домработницы.

Замком управляет огонь-демон Кальцифер, заточенный в печи. Демон и девушка в облике бабушки решают помочь друг другу избавиться от чар.

Хороший динозавр

Альтернативная вселенная от Disney, где люди не только живут во времена динозавров, но и дружат с ними.

Динозавр Арло боится всего на свете. Но он потерялся, а чтобы вернуться домой, нужно преодолеть свои страхи. Компанию ему составит пещерный мальчуган.

Моана

Необычная диснеевская принцесса. Моана — дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане. Ей тесно на крошечном острове, и Моана мечтает о путешествиях.

И такая возможность ей представляется: вместе с полубогом Мауи она пересекает океан, чтобы разрушить древнее проклятие.

Франкенвини

Мультфильм Тима Бертона о трогательной дружбе собаки и мальчике, которых не разлучила даже смерть.

Пес Спарки скончался в результате несчастного случая. Но его хозяин Виктор оживляет собаку, как самого настоящего Франкенштейна.

Но не все так радужно, как казалось. Весь город узнает о воскрешении пса, и это может повлечь ужасные последствия.

Песнь моря

Нежный ирландский мультик о девочке-тюлене. История основана на национальных сказках и легендах.

В «Песни моря» рассказывается о шелки — добром тюленем народе с карими глазами. Тюленьи шкуры позволяют им жить в море, однако они время от времени должны выныривать, чтобы глотнуть воздух.

По некоторым источникам, шелки — потомки людей, изгнанных в море за свои преступления, поэтому их так тянет на сушу.

Поросенок

Забавный российский мультик, который рассказывает о жизни поросенка в деревне.

Его любопытный нос размером с турбину залезет в любую щель, сарай и даже озеро. Все, что с ним случается — радостно и интересно, а окружают его только добрые и милые создания (ну, по мнению поросенка).

Мультик состоит из десяти серий, которые вы точно посмотрите залпом.

Тайна Келлс

Еще один шедевр ирландской мультипликации. История разворачивается в IX веке, в старинном аббатстве Келлс.

Сирота Брэндан живет с монахами и вместе с ними старательно выстраивает укрепления от викингов. Его жизнь меняется, когда в аббатство приходит брат Эйдан, знаменитый художник и хранитель необычной книги.