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Топ-10 необычных полнометражных мультфильмов, которые понравятся всем

Скрасить свой самоизоляционный вечер можно не только фильмами или онлайн-спектаклями, но и полнометражными мультфильмами, которые по глубине и закрученности сюжета ничуть не уступают «взрослым» картинам. Altapress.ru собрал десятку лучших.

Мультфильм "Песнь моря"
Мультфильм "Песнь моря"
kinopoisk.ru

Тайна Коко

Мексиканский мальчик Мигель, мечтающий стать гитаристом (несмотря на сопротивление взрослых), отправляется в Страну мертвых, чтобы встретиться со своим кумиром Эрнесто де ла Крусом и взять у него уроки мастерства.

Несмотря на мрачное описание, мультфильм блещет красками и юмором. А концовка тронет до глубины души так, что после просмотра вам обязательно захочется обнять всех своих близких и позвонить бабушке в деревню.

Клаус

Рождественский мультфильм Netflix, который развивает мысль «где родился — там и пригодился».

Джаспер — нерадивый сын владельца почтовой империи. Когда отцу надоели бесконечные выкрутасы Джаспера, он отправляет его в глухую деревеньку Смиринсбург с условием наладить там почтовое дело.

Но кто и кому будет там писать письма, если поселок поделен на два клана, ведущие междоусобные войны? И тут Джаспер встречает затворца, который мастерски делает игрушки и готов ими поделиться.

Про Федота-стрельца, удалого молодца

Уморительный мультфильм по сказке советского актера Леонида Филатова.

Федот — обычный крестьянин, у которого есть красивая и волшебная жена Маруся. Царю очень понравилась Маруся. Но на его пути стоит Федот.

Чтобы убрать Федота, царь загадывает ему загадки. То добыть оленя с золотыми рогами, то ковер на всю Россею, а то и вовсе — «что вообче не может быть».

Ходячий замок

Роман Дианы Уинн Джонс в экранизации знаменитого японского режиссера Хаяо Миядзаки.

Злая ведьма накладывает на девушку Софи чары, и та становится старушкой. Ее никто не узнает, и она вынуждена бежать из города. По дороге Софи попадает в ходячий замок и остается там в качестве домработницы.

Замком управляет огонь-демон Кальцифер, заточенный в печи. Демон и девушка в облике бабушки решают помочь друг другу избавиться от чар.

Хороший динозавр

Альтернативная вселенная от Disney, где люди не только живут во времена динозавров, но и дружат с ними.

Динозавр Арло боится всего на свете. Но он потерялся, а чтобы вернуться домой, нужно преодолеть свои страхи. Компанию ему составит пещерный мальчуган.

Моана

Необычная диснеевская принцесса. Моана — дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане. Ей тесно на крошечном острове, и Моана мечтает о путешествиях.

И такая возможность ей представляется: вместе с полубогом Мауи она пересекает океан, чтобы разрушить древнее проклятие.

Франкенвини

Мультфильм Тима Бертона о трогательной дружбе собаки и мальчике, которых не разлучила даже смерть.

Пес Спарки скончался в результате несчастного случая. Но его хозяин Виктор оживляет собаку, как самого настоящего Франкенштейна.

Но не все так радужно, как казалось. Весь город узнает о воскрешении пса, и это может повлечь ужасные последствия.

Песнь моря

Нежный ирландский мультик о девочке-тюлене. История основана на национальных сказках и легендах.

В «Песни моря» рассказывается о шелки — добром тюленем народе с карими глазами. Тюленьи шкуры позволяют им жить в море, однако они время от времени должны выныривать, чтобы глотнуть воздух.

По некоторым источникам, шелки — потомки людей, изгнанных в море за свои преступления, поэтому их так тянет на сушу.

Поросенок

Забавный российский мультик, который рассказывает о жизни поросенка в деревне.

Его любопытный нос размером с турбину залезет в любую щель, сарай и даже озеро. Все, что с ним случается — радостно и интересно, а окружают его только добрые и милые создания (ну, по мнению поросенка).

Мультик состоит из десяти серий, которые вы точно посмотрите залпом.

Тайна Келлс

Еще один шедевр ирландской мультипликации. История разворачивается в IX веке, в старинном аббатстве Келлс.

Сирота Брэндан живет с монахами и вместе с ними старательно выстраивает укрепления от викингов. Его жизнь меняется, когда в аббатство приходит брат Эйдан, знаменитый художник и хранитель необычной книги.

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