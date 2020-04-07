«Ария», «Мумий Тролль» и другие: какие онлайн-концерты можно посмотреть на неделе до 12 апреля

Запрет на массовые мероприятия сорвал концерты многих музыкантов. Но они не отчаялись и провели бесплатные живые выступления в прямом эфире, порадовав своих поклонников. Кого нам еще предстоит увидеть и послушать, а чьи записи уже доступны — в обзоре altapress.ru.

Кто выступит

Ария

Легендарный советский рок-коллектив, играющий бодрый хеви-метал. Любителей тяжелой музыки рокеры порадуют своими лучшими хитами, а заодно ответят на вопросы фанатов.

10 апреля, в 19:00 МСК. Смотреть здесь.

Jony

Он же Джахид Афраил оглы Гусейнли. Певец азербайджанского происхождения. Прославился благодаря соцсетям, в первую очередь благодаря таким хитам, как «Френдзона», «Звезда» и «Аллея».

11 апреля, в 17:00 МСК. Смотреть здесь.

Little Big

Наш ответ «Евровидению»! Рейв-группа Little Big, создатели хитов Skibidi и Uno, решила порадовать своих поклонников и сыграть мощный онлайн-концерт. «Подрыгайте коленками и покрутитесь вокруг себя дома» — приглашают музыканты.

11 апреля, в 20:00 МСК. Смотреть здесь.

Мумий Тролль

Музыканты рок-группы «Мумий Тролль» поступили по-хитрому: они не стали выдавать все хиты разом, а растянули их на неопределенный срок. На платформе «Яндекса» они запустили шоу «Все дома».

Дважды в неделю музыканты выходят в интернет с одной песней, рассказывая историю ее создания. При этом все действительно сидят дома — настоящий карантинный концерт!

7 апреля, в 11:00 МСК. Смотреть здесь.

Кто выступил

Ночные снайперы

На стриминговых платформах можно также посмотреть записи недавних живых онлайн-концертов. Рок-группа «Ночные снайперы» на «Яндекс. Эфире» сыграли программу «Выжить вопреки» — конечно, не только по названию своего хита, но и с учетом нынешних обстоятельств.

Концерт получился по-домашнему уютным и душевным — музыканты ответили на вопросы и рассказали интересные истории, о которых до этого не знал никто.

Клава Кока

Она же Клавдия Высокова. Российский видеоблогер и молодая исполнительница. Все свои песни она написала сама.

По словам певицы, выступать на пустой зал было очень странно, но опыт получился интересным.

Сергей Лазарев

Прошлогодний участник «Евровидения» тоже не остался в стороне от карантинного тренда. Он вживую спел в прямом эфире, порадовав фанатов свежими хитами из новых альбомов.

Елка

На небольшой камерной сцене певица зажигала, как на большом стадионе. Елка исполнила все любимые песни поклонников — от «На большом воздушном шаре» до «Прованса».

Даже сквозь экран музыка необычной поп-исполнительницы дарит заряд энергии.

Гарик Сукачев

Онлайн-выступление было приурочено 60-летию артиста и его туру GO!

Гарик в своей манере выложился на полную, чтобы даже в записи каждый мог прочувствовать драйв как от живого концерта.