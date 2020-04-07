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«Ария», «Мумий Тролль» и другие: какие онлайн-концерты можно посмотреть на неделе до 12 апреля

Запрет на массовые мероприятия сорвал концерты многих музыкантов. Но они не отчаялись и провели бесплатные живые выступления в прямом эфире, порадовав своих поклонников. Кого нам еще предстоит увидеть и послушать, а чьи записи уже доступны — в обзоре altapress.ru.

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

Кто выступит

Ария

Легендарный советский рок-коллектив, играющий бодрый хеви-метал. Любителей тяжелой музыки рокеры порадуют своими лучшими хитами, а заодно ответят на вопросы фанатов.

10 апреля, в 19:00 МСК. Смотреть здесь.

Jony

Он же Джахид Афраил оглы Гусейнли. Певец азербайджанского происхождения. Прославился благодаря соцсетям, в первую очередь благодаря таким хитам, как «Френдзона», «Звезда» и «Аллея».

11 апреля, в 17:00 МСК. Смотреть здесь.

Little Big

Наш ответ «Евровидению»! Рейв-группа Little Big, создатели хитов Skibidi и Uno, решила порадовать своих поклонников и сыграть мощный онлайн-концерт. «Подрыгайте коленками и покрутитесь вокруг себя дома» — приглашают музыканты.

11 апреля, в 20:00 МСК. Смотреть здесь.

Мумий Тролль

Музыканты рок-группы «Мумий Тролль» поступили по-хитрому: они не стали выдавать все хиты разом, а растянули их на неопределенный срок. На платформе «Яндекса» они запустили шоу «Все дома».

Дважды в неделю музыканты выходят в интернет с одной песней, рассказывая историю ее создания. При этом все действительно сидят дома — настоящий карантинный концерт!

7 апреля, в 11:00 МСК. Смотреть здесь.

Кто выступил

Ночные снайперы

На стриминговых платформах можно также посмотреть записи недавних живых онлайн-концертов. Рок-группа «Ночные снайперы» на «Яндекс. Эфире» сыграли программу «Выжить вопреки» — конечно, не только по названию своего хита, но и с учетом нынешних обстоятельств.

Концерт получился по-домашнему уютным и душевным — музыканты ответили на вопросы и рассказали интересные истории, о которых до этого не знал никто.

Смотреть здесь.

Клава Кока

Она же Клавдия Высокова. Российский видеоблогер и молодая исполнительница. Все свои песни она написала сама.

По словам певицы, выступать на пустой зал было очень странно, но опыт получился интересным.

Смотреть здесь.

Сергей Лазарев

Прошлогодний участник «Евровидения» тоже не остался в стороне от карантинного тренда. Он вживую спел в прямом эфире, порадовав фанатов свежими хитами из новых альбомов.

Смотреть здесь.

Елка

На небольшой камерной сцене певица зажигала, как на большом стадионе. Елка исполнила все любимые песни поклонников — от «На большом воздушном шаре» до «Прованса».

Даже сквозь экран музыка необычной поп-исполнительницы дарит заряд энергии.

Смотреть здесь.

Гарик Сукачев

Онлайн-выступление было приурочено 60-летию артиста и его туру GO!

Гарик в своей манере выложился на полную, чтобы даже в записи каждый мог прочувствовать драйв как от живого концерта.

Смотреть здесь.

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