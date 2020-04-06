Стало известно, когда группа Little Big даст онлайн-концерт

Поклонников рейв-группы приглашают «подрыгать коленками и покрутиться вокруг себя под песню UNO», находясь при этом дома.
Концерт начнется в 20:00 по московскому времени.
Группа Little Big впервые заявила о себе 1 апреля 2013 года, выпустив клип «Every Day I’m Drinking» на YouTube.
У проекта уже несколько ярких хитов и клипов, в частности вирусные Skibidi, I"m O"key (I"m not alcoholic) и другие.
Песню UNO, которую они подготовили на «Евровидение», уже посмотрели больше 60 млн человек. В клипе снялся заринский танцор Дима Красилов, которого все знают как «Пухляша».
В свое время музыканты играли на одной сцене с Die Antwoord, Eskymo Callboy, а их клип LollyBomb выиграл в номинации Best Music Video на большом кинофестивале Global Film Festival Awards в Лос-Анжелесе.