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Евровидение проведет трансляцию «утешительного шоу» вместо музыкального конкурса

Организаторы «Евровидения» на внеконкурсной основе проведут в интернете трансляцию песен представителей 41 страны, сообщает ТАСС.

Дмитрий Красилов в клипе Little Big.
Дмитрий Красилов в клипе Little Big.
Скриншот видео Little Big - Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

«К сожалению, в этом году не будет песенного конкурса „Евровидение“. Взамен мы намерены объединить Европу 16 мая с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе „Евровидение“ в этом году, и членов Европейского вещательного союза в других странах транслировать это шоу в духе единства и объединения», — сказал исполнительный директор конкурса Йон Ол Санда.

В специальном шоу отметят песни представителей 41 страны, которые были заявлены на конкурс 2020 года. Также будут приглашены знаменитые участники предыдущих лет.

Онлайн-концерт будет длиться больше двух часов.

Между тем, группа Little Big, которая должна была участвовать на «Евровидении», запустила свой песенный конкурс под название «Карантиновидение», сообщает «Газета. ру».

Музыканты предлагают публиковать в соцсетях минутные видео со своими песнями под хештегом #карантиновидение2020.

«Запиши песню, сними минутный клип на телефон, и о тебе узнает страна, а, возможно, и весь мир!» — сказал в обращении к поклонникам лидер группы Илья Прусикин.

Напомним, что «Евровидение» должно было состояться 16 мая в голландском Роттердаме. Но конкурс впервые за 65 лет отменили из-за пандемии.

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