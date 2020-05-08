Алтайский театр драмы покажет премьеру военного телеспектакля

В основу сценария легла документальная книга «Фронтовые письма любимым», собранная автором Галиной Белоглазовой из полутора тысяч писем алтайских солдат.
Над постановкой работали два режиссера — Татьяна Тимофеева и Максим Гольдберг.
«Это очень необычный для военной тематики материал — в нем нет официального пафоса. Перед нами письма, где человек говорит о самом сокровенном, поэтому хотелось сделать рассказ интимным, человеческим. Мы искали разные письма, из которых бы в итоге складывалась не картина войны, а картина вырванного из мирной жизни и оказавшегося в условиях войны Человека», — рассказала Татьяна Тимофеева.
По признанию театра, спектакль получился «синтетическим», поскольку внесено несколько интересных кинематографических задумок.
Премьера состоится 8 мая в 19:00. Посмотреть ее можно будет здесь. Ссылка будет доступна в любое время.