Алтайский театр драмы покажет премьеру военного телеспектакля

В основу сценария легла документальная книга «Фронтовые письма любимым», собранная автором Галиной Белоглазовой из полутора тысяч писем алтайских солдат.

Над постановкой работали два режиссера — Татьяна Тимофеева и Максим Гольдберг.

«Это очень необычный для военной тематики материал — в нем нет официального пафоса. Перед нами письма, где человек говорит о самом сокровенном, поэтому хотелось сделать рассказ интимным, человеческим. Мы искали разные письма, из которых бы в итоге складывалась не картина войны, а картина вырванного из мирной жизни и оказавшегося в условиях войны Человека», — рассказала Татьяна Тимофеева.