Барнаул 8 мая 16°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Алтайский театр драмы покажет премьеру военного телеспектакля

Алтайский театр драмы им. Шукшина на самоизоляции подготовил новый спектакль «Фронтовые письма» к 9 мая. Премьеру покажут на «Вести Алтай».

Телезапись спектакля "Фронтовые письма"
Телезапись спектакля "Фронтовые письма"
vk.com/altdrama

В основу сценария легла документальная книга «Фронтовые письма любимым», собранная автором Галиной Белоглазовой из полутора тысяч писем алтайских солдат.

Над постановкой работали два режиссера — Татьяна Тимофеева и Максим Гольдберг.

«Это очень необычный для военной тематики материал — в нем нет официального пафоса. Перед нами письма, где человек говорит о самом сокровенном, поэтому хотелось сделать рассказ интимным, человеческим. Мы искали разные письма, из которых бы в итоге складывалась не картина войны, а картина вырванного из мирной жизни и оказавшегося в условиях войны Человека», — рассказала Татьяна Тимофеева.

По признанию театра, спектакль получился «синтетическим», поскольку внесено несколько интересных кинематографических задумок.

Премьера состоится 8 мая в 19:00. Посмотреть ее можно будет здесь. Ссылка будет доступна в любое время.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка