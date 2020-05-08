Как в Алтайском крае отметят День Победы: полная программа праздника

В течение дня — «Бессмертный полк» онлайн
Шествие отменено, «Бессмертный полк» — нет.
Любой желающий может сфотографироваться с портретом родного солдата и опубликовать пост на своей странице в соцсетях с хэштегом #Бессмертныйполкдома. Барнаульцы также могут оставить геоточку — «Площадь Советов» или «Центральная площадь».
В посте не забудьте написать историю об участии своего солдата в Великой Отечественной.
10:00 — Обращение губернатора и показ фильма
На телеканале «Катунь24» с поздравлением выступит губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Сразу после этого начнется показ фильма «Победа в каждом из нас». Повтор картины — в 19:30.
10:00 — 14:00 — Парад у дома ветеранов
В Барнауле, Алейске и Бийске во дворе домов, где живут ветераны, пройдут показательные выступления взвода почетного караула БЮИ, курсантов суворовских училищ, бойцов «Юнармии».
13:00 — Флешмоб «Гудок Победы»
Если в час дня вы направляетесь куда-то на автомобиле, то остановитесь и посигнальте одну минуту в честь Дня Победы.
14:00 — Обращение президента Владимира Путина
В течение дня — передвижная выставка «Документы рассказывают»
На площади Сахарова развернется передвижная выставка. На ней будут представлены копии архивных документов военного времени из фондов архива Алтайского края.
Среди них — фронтовые письма, фотографии, открытки, плакаты, распоряжения Совета по эвакуации, обращения и обязательства трудовых коллективов и школьников, заявления жителей края об отправке на фронт и другое.
15:00 — Телефонные поздравления ветеранов ВОВ
18:30 — Показ спектакля «Колокола памяти»
Молодежный театр Алтая начнет трансляцию записи музыкально-поэтической композиции «Колокола памяти».
В спектакль вошли стихи и песни военных и послевоенных лет. Перед зрителями пройдет история от начала Великой Отечественной до Победы, написанная поэтами-участниками сражений.
19:00 — Минута молчания и песни во дворе
Ровно в 19:00 вся страна почтит память погибших минутой молчания.
После этого все желающие могут выйти на крыльцо своего дома или на балкон и исполнить песню «День Победы». Если у вас есть портрет ветерана — обязательно возьмите его с собой.
Своеобразный общедомовой концерт можно продолжить, спев другие военные композиции. Также можно снять видео и выложить его в соцсетях с хэштегами #ПоемДвором и #ПесниНашегоДвора.
21:50 — Вечерняя акция «Свет Победы»
Вечером все жители России подойдут к своим окнам и зажгут «фонарики».
Это могут быть свечи, обычные фонари или смартфонов и любой другой источник света.