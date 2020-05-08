Как в Алтайском крае отметят День Победы: полная программа праздника

75-ю годовщину Великой Отечественной войны в 2020 году вся страна отметит онлайн. В каких событиях смогут поучаствовать жители Алтайского края и что точно нельзя пропустить — в обзоре altapress.ru.

День Победы в Барнауле. 2019 год.

В течение дня — «Бессмертный полк» онлайн

Шествие отменено, «Бессмертный полк» — нет.

Любой желающий может сфотографироваться с портретом родного солдата и опубликовать пост на своей странице в соцсетях с хэштегом #Бессмертныйполкдома. Барнаульцы также могут оставить геоточку — «Площадь Советов» или «Центральная площадь».

В посте не забудьте написать историю об участии своего солдата в Великой Отечественной.

10:00 — Обращение губернатора и показ фильма

На телеканале «Катунь24» с поздравлением выступит губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сразу после этого начнется показ фильма «Победа в каждом из нас». Повтор картины — в 19:30.

День Победы в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова , altapress.ru.

10:00 — 14:00 — Парад у дома ветеранов

В Барнауле, Алейске и Бийске во дворе домов, где живут ветераны, пройдут показательные выступления взвода почетного караула БЮИ, курсантов суворовских училищ, бойцов «Юнармии».

13:00 — Флешмоб «Гудок Победы»

Если в час дня вы направляетесь куда-то на автомобиле, то остановитесь и посигнальте одну минуту в честь Дня Победы.

14:00 — Обращение президента Владимира Путина

В течение дня — передвижная выставка «Документы рассказывают»

Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы. Анна Зайкова.

На площади Сахарова развернется передвижная выставка. На ней будут представлены копии архивных документов военного времени из фондов архива Алтайского края.

Среди них — фронтовые письма, фотографии, открытки, плакаты, распоряжения Совета по эвакуации, обращения и обязательства трудовых коллективов и школьников, заявления жителей края об отправке на фронт и другое.

15:00 — Телефонные поздравления ветеранов ВОВ

18:30 — Показ спектакля «Колокола памяти»

Молодежный театр Алтая начнет трансляцию записи музыкально-поэтической композиции «Колокола памяти».

В спектакль вошли стихи и песни военных и послевоенных лет. Перед зрителями пройдет история от начала Великой Отечественной до Победы, написанная поэтами-участниками сражений.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Михаил Хаустов

19:00 — Минута молчания и песни во дворе

Ровно в 19:00 вся страна почтит память погибших минутой молчания.

После этого все желающие могут выйти на крыльцо своего дома или на балкон и исполнить песню «День Победы». Если у вас есть портрет ветерана — обязательно возьмите его с собой.

Своеобразный общедомовой концерт можно продолжить, спев другие военные композиции. Также можно снять видео и выложить его в соцсетях с хэштегами #ПоемДвором и #ПесниНашегоДвора.

21:50 — Вечерняя акция «Свет Победы»

Вечером все жители России подойдут к своим окнам и зажгут «фонарики».

Это могут быть свечи, обычные фонари или смартфонов и любой другой источник света.