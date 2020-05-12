До встречи осенью: какие театральные премьеры в Барнауле перенесли на следующий сезон

С 12 мая все алтайские театры ушли в отпуск. Летом они приступят к подготовке к новому сезону. Какие премьеры мы могли увидеть этой весной, а посмотрим только в сентябре — в обзоре altapress.ru.

Музыкальный театр

У музыкального театра сместились три премьеры: юбилейный концерт «Встречайте музыку», спектакли «Золотой теленок» и «Севастопольский вальс».

Все постановки были практически готовы. Концерт же и вовсе отменили из-за карантина всего за пару дней до показа.

К 9 мая зрители могли увидеть легендарную героико-романтическую оперетту «Севастопольский вальс».

Спектакль «Любовь и голуби». Музыкальный театр.

Музыку по одноименной мелодии в 1961 году написал композитор Константин Листов, авторы либретто — Елена Гальперина и Юлий Анненков. Режиссером выступил выпускник ГИТИСа Антон Лободаев. Поскольку весь год посвящен 75-летию Победы, театр решил показать постановку в 2020 году.

Спектакль о приключениях великого комбинатора Остапа Бендера поставил главный режиссер Константин Яковлев. На сцене будет звучать музыка Егора Шашина, либретто написал Евгений Муравьёв.

Также в октябре поклонников музыкального театра ждет еще одна премьера — музыкальная постановка «Три мушкетера», который летом также поставит Яковлев.

В музыкальном театре напоминают, что все купленные билеты будут действительны осенью.

Театр драмы

В планах на осень у театра драмы им. Шукшина — спектакль «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Поставит ее Алексей Шавлов, который известен городу по постановке «Идеальный муж».

Также в ноябре пройдет творческая лаборатория Государственного театра Наций, которая должна была состояться в июле.

Приглашенный режиссер поставит с актерами алтайского театра драмы, Бийского драматического театра и Рубцовского драматического театра спектакли-эскизы по пьесам современных драматургов.

Спектакль «Случайные встречи» театра драмы vk.com/altdrama

Барнаульский театр взял два произведения — это пьеса Ксении Драгунской «Дождись дождя» и Ивана Антонова «Как я простил прапорщика Кувшинова».

Жители Бийска смогут посмотреть эскиз по драме «Когти» Юрия Клавдиева, а Рубцовска — «Террасу» Жан-Клод Карьера.

Ко Дню Победы театр драмы им. Шукшина готовил спектакль «Непрощенная». Трагическую историю взаимоотношений немецкого солдата и русской деревенской девочки любители театра теперь смогут увидеть только весной 2021 года.

Молодежный театр

Молодежный театр Алтая перенес премьеру спектакля «Гамлет» на сентябрь.

Эскизы к спектаклю «Гамлет». МТА.

Постановка обещает удивить своим размахом — в ней задействованы практически все актеры труппы.

Режиссером станет Татьяна Безменова, которая ранее поставила «Безумный день, или женитьба Фигаро» и новогоднюю «Золушку».

Театр кукол

Алтайский театр кукол «Сказка» покажет осенью экспериментальную постановку Online. Спектакль по документальной пьесе поставил питерский режиссер Роман Бокланов.

Спектакль Online в театре кукол «Сказка» Анна Зайкова

Маленькие зрители смогут увидеть социальную сказку «Добрый лось» по стихам американского писателя Доктора Сьюза. Режиссер постановки Екатерина Ложкина тоже приедет из Санкт-Петербурга.

Также театр кукол покажет военную премьеру «Дневник ленинградской школьницы» по записям девочки-блокадницы Тани Савичевой. За него возьмется барнаульский режиссер Татьяна Тимофеева.