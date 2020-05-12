До встречи осенью: какие театральные премьеры в Барнауле перенесли на следующий сезон

Музыкальный театр
У музыкального театра сместились три премьеры: юбилейный концерт «Встречайте музыку», спектакли «Золотой теленок» и «Севастопольский вальс».
Все постановки были практически готовы. Концерт же и вовсе отменили из-за карантина всего за пару дней до показа.
К 9 мая зрители могли увидеть легендарную героико-романтическую оперетту «Севастопольский вальс».
Музыку по одноименной мелодии в 1961 году написал композитор Константин Листов, авторы либретто — Елена Гальперина и Юлий Анненков. Режиссером выступил выпускник ГИТИСа Антон Лободаев. Поскольку весь год посвящен 75-летию Победы, театр решил показать постановку в 2020 году.
Спектакль о приключениях великого комбинатора Остапа Бендера поставил главный режиссер Константин Яковлев. На сцене будет звучать музыка Егора Шашина, либретто написал Евгений Муравьёв.
Также в октябре поклонников музыкального театра ждет еще одна премьера — музыкальная постановка «Три мушкетера», который летом также поставит Яковлев.
В музыкальном театре напоминают, что все купленные билеты будут действительны осенью.
Театр драмы
В планах на осень у театра драмы им. Шукшина — спектакль «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Поставит ее Алексей Шавлов, который известен городу по постановке «Идеальный муж».
Также в ноябре пройдет творческая лаборатория Государственного театра Наций, которая должна была состояться в июле.
Приглашенный режиссер поставит с актерами алтайского театра драмы, Бийского драматического театра и Рубцовского драматического театра спектакли-эскизы по пьесам современных драматургов.
Барнаульский театр взял два произведения — это пьеса Ксении Драгунской «Дождись дождя» и Ивана Антонова «Как я простил прапорщика Кувшинова».
Жители Бийска смогут посмотреть эскиз по драме «Когти» Юрия Клавдиева, а Рубцовска — «Террасу» Жан-Клод Карьера.
Ко Дню Победы театр драмы им. Шукшина готовил спектакль «Непрощенная». Трагическую историю взаимоотношений немецкого солдата и русской деревенской девочки любители театра теперь смогут увидеть только весной 2021 года.
Молодежный театр
Молодежный театр Алтая перенес премьеру спектакля «Гамлет» на сентябрь.
Постановка обещает удивить своим размахом — в ней задействованы практически все актеры труппы.
Режиссером станет Татьяна Безменова, которая ранее поставила «Безумный день, или женитьба Фигаро» и новогоднюю «Золушку».
Театр кукол
Алтайский театр кукол «Сказка» покажет осенью экспериментальную постановку Online. Спектакль по документальной пьесе поставил питерский режиссер Роман Бокланов.
Маленькие зрители смогут увидеть социальную сказку «Добрый лось» по стихам американского писателя Доктора Сьюза. Режиссер постановки Екатерина Ложкина тоже приедет из Санкт-Петербурга.
Также театр кукол покажет военную премьеру «Дневник ленинградской школьницы» по записям девочки-блокадницы Тани Савичевой. За него возьмется барнаульский режиссер Татьяна Тимофеева.