В Барнауле впервые покажут онлайн не архивный, а премьерный спектакль

Офлайн-премьера должна была состояться 27 марта, но ее отменили из-за эпидемиологической обстановки в крае.
Спектакль записали во время так называемого предпоказа — генеральной репетиции перед премьерой.
Online — это документальный спектакль молодого питерского режиссера Романа Бокланова о жизни в интернете.
В постановке рассказывается история девушки Ангелины, которая всеми силами пытается стать популярным блогером. Она активно борется с хейтерами, знакомится в Tinder, ведет бесконечные прямые эфиры в Instagram.
Спектакль рекомендован для подростков и их родителей.
Трансляция состоится 22 мая в 20:00. Запись будет доступна до 21:15. Посмотреть ее можно будет в социальных сетях театра: ВКонтакте или Instagram.