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В Барнауле впервые покажут онлайн не архивный, а премьерный спектакль

Театр кукол «Сказка» проведет трансляцию своего премьерного спектакля с говорящим названием Online. Уникальность постановки в том, что ее еще ни разу не видел зритель.

Спектакль Online в театре кукол "Сказка"
Спектакль Online в театре кукол "Сказка"
Анна Зайкова

Офлайн-премьера должна была состояться 27 марта, но ее отменили из-за эпидемиологической обстановки в крае.

Спектакль записали во время так называемого предпоказа — генеральной репетиции перед премьерой.

Online — это документальный спектакль молодого питерского режиссера Романа Бокланова о жизни в интернете.

В постановке рассказывается история девушки Ангелины, которая всеми силами пытается стать популярным блогером. Она активно борется с хейтерами, знакомится в Tinder, ведет бесконечные прямые эфиры в Instagram.

Спектакль рекомендован для подростков и их родителей.

Трансляция состоится 22 мая в 20:00. Запись будет доступна до 21:15. Посмотреть ее можно будет в социальных сетях театра: ВКонтакте или Instagram.

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