Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на вопрос журналистов о том, почему местные театры давно не принимали участие в фестивале «Золотая маска», ответила, что сейчас у культуры другие приоритеты.

Министр отметила, что сейчас театры в первую очередь настраиваются на выход из кризиса, связанный с коронавирусом, и на восстановление репертуара.

К тому же, по мнению Безруковой, участие в «Золотой маске» — это не главное в работе театра.

«Есть понятие фестивального театра, а есть понятие зрительского театра. Моя позиция и позиция директоров — все-таки в большей степени мы работаем на зрителя, чем для фестивальных показов, хотя это тоже не исключено. Участие в „Золотой маске“ никогда не являлось единственным критерием в работе театра», — заявила она.

Напомним, что в 2020 году спектакль Молодежного театра Алтая Wonder boy попал в лонг-лист фестиваля «Золотая маска». В марте, незадолго до отмены массовых мероприятий, его показали во внеконкурсной программе «Детский Weekend» в Москве.

Когда последний раз вручали «Золотую маску»

В последний раз «Золотую маску» Алтайский край увидел в 2013 году — ее получил барнаульский актер Георгий Обухов за «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

В 2009 году премию вручили за лучший актерский дуэт в спектакле «Войцек» режиссера Владимира Золотаря, а в 2010 году спецприз фестиваля получил спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» режиссера Романа Феодори.

«Маска» мимо нас

В 2018 году краевой театр драмы покинул ведущий актер Александр Хряков, который играл главную роль в золотомасочном «Войцеке» и других спектаклях.

Он переехал в Красноярск, сейчас артист работает в драмтеатр им. Пушкина.

Александр Хряков в роли Шарикова в спектакле «Собачье сердце» altdrama.ru.

Хрякову потребовалось всего два года, чтобы обаять не только красноярскую публику, но и жюри «Золотой маски»: в 2020 году он номинирован на премию на за роль второго плана в спектакле «Мы, герои».

Получит ли он ее в этом году, неизвестно — всероссийский театральный фестиваль отменили из-за коронавируса.

«Транзит» не зовет

В 2020 году также стало известно, что еще один престижный театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит» вновь обошел вниманием постановки алтайских театров.

Ни один спектакль не было включен в конкурсную программу, хотя, по информации altapress.ru, заявки на этот фестиваль барнаульские театры отправляли.

Этот фестиваль также перенесен на 2021 год. Среди участников — спектакль режиссера Романа Феодори «Хроники Нарнии. Племянник Чародея» (Красноярский театр юного зрителя), «Мы, герои» с актером Александром Хряковым (Красноярский драмтеатр им. Пушкина), «Время секонд хэнд» режиссера Дмитрия Егорова (Омский академический театр драмы).

На «Ново-Сибирский транзит» также приедут театры из Тюмени, Кургана, Норильска, Улан-Уде, Новосибирска, Екатеринбурга, Южно--Сахалинска, Новокузнецка, Шарыпово, а также из Бурятии и Якутска.