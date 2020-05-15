Министр отметила, что сейчас театры в первую очередь настраиваются на выход из кризиса, связанный с коронавирусом, и на восстановление репертуара.
К тому же, по мнению Безруковой, участие в «Золотой маске» — это не главное в работе театра.
«Есть понятие фестивального театра, а есть понятие зрительского театра. Моя позиция и позиция директоров — все-таки в большей степени мы работаем на зрителя, чем для фестивальных показов, хотя это тоже не исключено. Участие в „Золотой маске“ никогда не являлось единственным критерием в работе театра», — заявила она.
Напомним, что в 2020 году спектакль Молодежного театра Алтая Wonder boy попал в лонг-лист фестиваля «Золотая маска». В марте, незадолго до отмены массовых мероприятий, его показали во внеконкурсной программе «Детский Weekend» в Москве.
Когда последний раз вручали «Золотую маску»
В последний раз «Золотую маску» Алтайский край увидел в 2013 году — ее получил барнаульский актер Георгий Обухов за «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
В 2009 году премию вручили за лучший актерский дуэт в спектакле «Войцек» режиссера Владимира Золотаря, а в 2010 году спецприз фестиваля получил спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» режиссера Романа Феодори.
«Маска» мимо нас
В 2018 году краевой театр драмы покинул ведущий актер Александр Хряков, который играл главную роль в золотомасочном «Войцеке» и других спектаклях.
Он переехал в Красноярск, сейчас артист работает в драмтеатр им. Пушкина.
Хрякову потребовалось всего два года, чтобы обаять не только красноярскую публику, но и жюри «Золотой маски»: в 2020 году он номинирован на премию на за роль второго плана в спектакле «Мы, герои».
Получит ли он ее в этом году, неизвестно — всероссийский театральный фестиваль отменили из-за коронавируса.
«Транзит» не зовет
В 2020 году также стало известно, что еще один престижный театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит» вновь обошел вниманием постановки алтайских театров.
Ни один спектакль не было включен в конкурсную программу, хотя, по информации altapress.ru, заявки на этот фестиваль барнаульские театры отправляли.
Этот фестиваль также перенесен на 2021 год. Среди участников — спектакль режиссера Романа Феодори «Хроники Нарнии. Племянник Чародея» (Красноярский театр юного зрителя), «Мы, герои» с актером Александром Хряковым (Красноярский драмтеатр им. Пушкина), «Время секонд хэнд» режиссера Дмитрия Егорова (Омский академический театр драмы).
На «Ново-Сибирский транзит» также приедут театры из Тюмени, Кургана, Норильска, Улан-Уде, Новосибирска, Екатеринбурга, Южно--Сахалинска, Новокузнецка, Шарыпово, а также из Бурятии и Якутска.