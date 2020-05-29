Что известно о российском кинокомиксе «Майор Гром» и почему его премьеру ждут с нетерпением

27 мая на Youtube вышел трейлер нового российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор». За двое суток он собрал больше 600 тыс. просмотров и 40 тыс. лайков. О чем кино и почему его ждут с нетерпением — в разборе altapress.ru.

О чем фильм

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» снят кинокомпанией Bubble Studio по одноименному российскому комиксу вселенной Bubble.

Главный герой — это умный, сильный и неподкупный полицейский Игорь Гром. Он сталкивается с другим «борцом с преступностью» — неким человеком в маске, представляющимся Чумным доктором. Он заявляет, что город «болен чумой беззакония» и собирается его «вылечить», буквально выжигая людей, которые ушли от наказания путем взяток.

Кто создатели

Комикс про Майора Грома с 2012 по 2017 год выпускало издательство Bubble, которым владеет Артём Габрелянов (сын создателя информационного холдинга Life Арама Габрелянова).

Издательский дом также выпускал оригинальные комиксы с другими персонажами-супергероями: Бесобой, Инок и Красная Фурия. Всего было выпущено 80 номеров и 20 книг тиражом более миллиона копий.

План по созданию киноадаптации собственного продукта появились у Артема Габрелянова и главного редактора издательства Романа Коткова с создания первого комикса. Но к делу они перешли только несколько лет спустя, когда Bubble занял лидирующие позиции в российской комикс-индустрии.

Экранизацией они решили заниматься собственными силами, отказавшись от предложений сторонних телекомпаний и продюсеров, как в свое время это делала голливудская студия Marvel.

Но сначала владельцы Bubble решили попробовать свои силы и оценить реакцию зрителей, сняв в 2017 году короткометражку про супергероя-полицейского. На создание 25-минутного фильма потратили 1 млн долларов.

Пользователям и фанатом комиксов короткий метр очень понравился — его посмотрели больше 5 млн раз.

Свежие лица

В основном в фильме играют неизвестные широкой публике актеры. Майора Грома исполнил 31-летний Тихон Жизневский, и это его первая главная роль в кино.

Из узнаваемых, медийных лиц в фильме играют только Любовь Аксенова и Алексей Маклаков.

Режиссером выступил Олег Трофимов — в его послужной «копилке» только мелодрама «Лед» и некий фильм «Горизонт», который еще находится в производстве.

Кадры из фильма «Майор Гром» kinopoisk.ru

Реакция аудитории

Пользователям интернета трейлер полнометражного фильма в целом понравился. Об этом говорит и соотношение лайков и дизлайков — 40 тысяч «пальцев вверх» против одной тысячи «пальцев вниз».

Многие отменили, что после трейлера им захотелось посмотреть фильм целиком. Также комментаторы не могли не поехидничать, заметив, что фильм сняли на спонсорские деньги без участия Фонда кино: «Тот самый случай, когда не пилят бюджеты, а вкладывают в крутой продакшн».

Еще зрители высоко оценили саундтрек на песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен».

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» должен был выйти в октябре 2019 года. Но премьеру перенесли на неопределенный срок.