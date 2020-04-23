«Папа, сдохни»: что известно о незамеченном российском фильме, который на Западе сравнивают с киношедеврами Тарантино

Российская черная комедия «Папа, сдохни!» Кирилла Соколова вызвала настоящий фурор на Западе, оставшись на родине практически незамеченной. Киноленту 30-летнего режиссера-дебютанта уже сравнивают с картинами Квентина Тарантино, Гая Ричи и Сиона Соно.

Популярный иностранный портал Rotten Tomatoes — сайт-агрегатор кинорецензий — присвоил отечественному продукту максимальный 96% рейтинг.

Иностранные рецензенты не поскупились на похвалы: «Великолепный дебют 30-летнего режиссёра, который превосходит Тарантино на его же поле», «Это законченное кино, которое максимально использует ограниченный набор декораций и при этом не выглядит скукоженным или театральным», «Умное, чертовски кровавое, весёлое и виртуозное причинение боли лживым людям», — писали они.

По сюжету, молодой человек Матвей решает все проблемы кулаками. Он влюблен в девушку Олю и, по ее просьбе, идет мстить ее отцу-полицейскому.

Месть не удается, когда в историю вмешивается сентиментальный друг отца. Полтора часа герои пытаются убить друг друга в обычной российской панельке, пуская в ход двуствольное ружье, молоток, дрель и даже старый телевизор.

Премьера фильма состоялась весной прошлого года, собрав в прокате всего 2,6 миллиона рублей, сообщает «Медуза».

По мнению режиссера, фильм остался незамеченным из-за скудной пиар-кампании и из-за нетипичного жанра для русской аудитории.

«Через успех и внимание на Западе у нас в России наконец-то, спустя год, тоже обратили внимание. Зрители его смотрят, люди мне пишут, в общем, очень здорово, что хотя бы таким длинным и кривым путем, но он дошел до нашего зрителя. У нас очень много сложностей было с рекламой и пиаром, когда фильм вышел в прокат, про него даже внутри индустрии люди не знали, освещение было очень скудным», — цитирует Кирилла Соколова bfm.ru.

По мнению Соколова, сказалось также на прокате и «похоронное» название фильма, хотя оно вполне соответствует жанру.

Известно, что оператором картины стал Дмитрий Улюкаев — сын экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого в 2016 году задержали за получение взятки в два миллиона долларов.

«Когда картина выходила в прокат, основной медийный шум вокруг нее заключался в том, что оператора фильма зовут Дмитрий Улюкаев, и он сын того самого министра. Это интересовало журналистов гораздо больше, чем какие-то художественные достоинства картины», — посетовал режиссер-дебютант.

Улюкаев-младший — не только оператор фильма «Папа, сдохни», но и соучредитель кинокомпании «Белое зеркало», которая занималась съемками.

Внимание на Западе сыграло свою роль — благодаря иностранным рецензиям Соколов уже год общается напрямую с Голливудом.

Сам режиссер планирует снимать кино дальше в разных жанрах. В этом году он начнет работу над фильмом про женщин трех поколений внутри одной семьи, которые между собой враждуют.

«Это приключенческий фильм с угнанными полицейскими машинами, перестрелками, он тоже в какой-то степени продолжает тему дисфункциональной семьи, но более легко», — рассказал Соколов.