Как маньяк охотился за Аллой Пугачёвой, покажут в новом сериале НТВ

За Аллой Пугачёвой охотился сексуальный маньяк. Таков будет сюжет нового сериала, который с 20 апреля начинает показывать НТВ, сообщает пресс-служба НТВ. Это не художественный вымысел. 16-серийный триллер основан на одном из самых громких и при этом самых засекреченных дел советской эпохи.

Основано на реальных событиях

Мало кто знает, но в конце 1970-х годов певица стала объектом преследования со стороны сексуального маньяка Анатолия Нагиева. Он был приговорён к лишению свободы за преступления сексуального характера.

В колонии осуждённому поручили заведовать радиорубкой, в скудной фонотеке которой была запись Пугачёвой. Нагиев был сражён талантом певицы, ежедневно слушал её голос, а мысль увидеть Аллу стала навязчивой. Освободившись досрочно, Нагиев отправился в Москву разыскивать артистку: узнал круг общения, ходил на концерты.

Кто-то скажет: ну обычный навязчивый поклонник, мало ли таких! Увы, Нагиев изнасиловал и убил четырёх женщин, в каждой из которых, как преступник позже признавался следователям, он видел знаменитую певицу… После задержания в его квартире был найден «иконостас» из фотографий Аллы Борисовны.

Все совпадения случайны

Кадр из сериала «Охота на певицу» Пресс-служба канала НТВ

В сериале, разумеется, эта история дополнена деталями, которых не было в настоящем уголовном деле, а центральными героями стали следователи, которые разыскивают преступника. Примечательно, что сериал был готов к показу ещё в 2019 году. Его можно было поставить в эфир в дни 70-летия Примадонны, но в окружении певицы были не особо рады такому подарку, поэтому в фильме имена героев изменены.

Поймать Хамелеона

Конец 70-х, СССР. Подполковник милиции Гордин и капитан Колесников расследуют неудавшееся покушение на жизнь главной звезды советской эстрады. Гордин уверен, что за преступлением стоит его «старый знакомый» — безжалостный наёмный убийца, которому он дал прозвище Хамелеон. В это время в Москве и Московской области происходит несколько убийств, которые на первый взгляд не связаны между собой. Гордин и Колесников пытаются разгадать, кто и зачем «заказал» Хамелеону эстрадную певицу Жанну Балашову, как все жертвы связаны между собой и какие отношения связывали их с артисткой. Ответы на эти вопросы пока знает только Хамелеон, которого в преступной банде знают под прозвищем Немчик…

Кадр из сериала «Охота на певицу» Пресс-служба канала НТВ

Устюгов против Быстрова

Главную роль в картине исполнил Александр Устюгов, который регулярно играет стражей закона — на прошлой неделе на том же НТВ закончился показ детектива «Рикошет», в котором он сыграл главную роль. Роль маньяка досталась актёру Артёму Быстрову, известному по фильмам «Дурак» и «Землетрясение».

Кадр из сериала «Охота на певицу» Пресс-служба канала НТВ

Певицу Жанну Балашову сыграла пока ещё мало известной актрисе из Санкт-Петербурга Анне Христич. У неё есть внешнее сходство со знаменитой певицей — есть даже щербинка между передними зубами, такая же была у молодой Пугачёвой.

Создатели проекта пригласили озвучить закадровый текст Леонида Каневского, бессменного ведущего цикла документальных программ о самых громких преступлениях, совершённых в СССР «Следствие вели…».

«Охота на певицу» — уже второй сериал про Пугачёву. В 2014 году второй супруг певицы Александр Стефанович снял 12-серийный телефильм «Кураж» о периоде жизни автора с 1976 по 1980 год., когда был женат на артистке.

Смотрите сериал «Охота на певицу» на канале НТВ с понедельника по четверг в 21.00.