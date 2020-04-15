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Какие новые герои внезапно появятся в шоу «Маска» на НТВ

На канале НТВ с огромным успехом идёт шоу «Маска». В новом выпуске, который покажут 19 апреля в 20.10, зрителей вновь ждёт приятный сюрприз: на сцену вместе с участниками, которые стремятся попасть в финал, выйдут два специальных гостя — Зайка и Львёнок, сообщает пресс-служба канала.

Шоу "Маска" на НТВ
Шоу "Маска" на НТВ
Пресс-служба канала НТВ

В прошлое воскресенье зрители неожиданно для себя уже познакомились с милым Динозавром, под маской которого скрывался певец Сергей Лазарев. Но председатель жюри Филипп Киркоров был абсолютно уверен, что узнал своего товарища — Николая Баскова. А вот в костюме Человека-Зеркало пряталась экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина. Правда, членам жюри казалось, что на сцену вышла Жасмин.

Шоу &quot;Маска&quot; на НТВ
Шоу «Маска» на НТВ
Пресс-служба канала НТВ

О новых участниках в костюмах очаровательной Зайки и Львёнка, который умело бьёт по струнам гитары, конечно же, ничего не будет известно — ни имён, ни фамилий, ни возраста, ни профессии — только голос и несколько подсказок.

Напомним, главная задача участников шоу — сохранить инкогнито и сделать так, чтобы никто их не узнал. В эфир вышло уже семь выпусков программы и очевидно, что маски успешно справляются со своей задачей.

В последней программе это удалось сделать Яйцу: ни разу за шесть выпусков они не произнесли имя Антона Лирника, с которым каждый член жюри близко и давно знаком.

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