Гудков и Варнава устроят баттл подушками в новом шоу «Бой с гёрлс»

Фрик-шоу вроде «Лиги плохих шуток», Comment Out или «Дай леща» давно обосновались в русском YouTube и с каждым годом передач, в которых юмор стоит маркировать значком «18+", становится всё больше. Многими из них заправляет самый отвязный юморист России Александ Гудков. Объединив свои усилия со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой, он решил вывести формат фрик-шоу на телеэкраны.

Суть шоу «Бой с гёрлс» в том, что две звёздные команды противоположного пола во главе с ведущими сойдутся в гендерном баттле, чтобы выяснить, кто же всё-таки круче — парни или девушки? Всей истории человечества не хватило, чтобы ответить на этот вопрос, но создатели программы намерены каждый раз ставить эффектные точки в этом конфликте.

Александр Гудков и Екатерина Варнава в шоу «Бой с гёрлс» Пресс-служба канала «Пятница!»

Екатерина Варнава,

соведущая:

— Ничего подобного на российском телевидении ещё не было. Это не просто зрелищное, драйвовое, энергичное и современное шоу, это шоу об отношениях между мужчинами и женщинами. Извечный вопрос, но абсолютно по-новому представленный. Битва не в понимании тяжёлого бытия, а противостояние в весёлой и непринужденной атмосфере.

Варнава и Гудков будут вместе с гостями проходить весёлые испытания, каких на телевидении ещё не было. Тереть морковку в рот Бузовой, как это делал Фёдор Смолов в Comment Out, конечно, никто не будет, но безумные конкурсы обещают.

Приглашённые звёзды (Елена Темникова, Ян Гэ, Мигель, Лукерья Ильяшенко, Юлия Топольницкая и многие другие) снова окунутся в атмосферу детство, раскроют в себе невиданные таланты и откроются с неожиданных сторон. Например, некоторые продемонстрируют уникальные навыки в пижамной войне подушками. И да, не все выйдут из боя без повреждений…

Александр Гудков и Екатерина Варнава в шоу «Бой с гёрлс» Пресс-служба канала «Пятница!»

Александр Гудков,

соведущий:

— Формат «Бой с гёрлс» знаком всем с детства, с яслей, мальчики всегда сражаются с девочками, и, как показал съёмочный процесс, этот вечный конфликт до сих пор не исчерпан. Наш проект — это час абсолютной беззаботности, час, который зрители проведут в развлекательном облаке, позабыв о всех проблемах.

Смотрите шоу «Бой с гёрлс» на канале «Пятница!» с 9 апреля в 19.00.