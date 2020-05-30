Топ-5 удивительных фильмов, которые стоит посмотреть с детьми

Никакого «Гарри Поттера» и «Детей шпионов». К Международному дню защиты детей мы приготовили еще более вдохновляющие примеры дружбы, решимости и силы духа детей и подростков.

Хороший мальчик ( 2006)

Обычная учебная неделя девятиклассника Коли Смирнова превращается в череду невероятных происшествий: мальчик влюбляется в учительницу английского, кто-то поджигает школьную пристройку с новыми компьютерами, а в самого Колю влюбляется дочка директора, старшеклассница Ксюша, решившая, что школу поджег именно он.

Вдобавок папа Коли заявляет семье о необходимости отказа от ночного сна, из-за чего никому в доме не удается выспаться и собраться с мыслями. У примерного мальчика Коли всего несколько дней, чтобы успеть разобраться со своей личной жизнью, расследовать поджог и наладить взаимоотношения с родителями.

Режиссер: Оксана Карас. В ролях: Константин Хабенский, Семен Трескунов, Анастасия Богатырева, Игорь Ефремов, Татьяна Догилева.

Леон ( 1994)

Маленькая Матильда живет в неблагополучной семье, где она никому особенно не нужна: мать с сестрой заняты только своей внешностью, а отец торгует наркотиками. Однажды жестокий преступник Стэнсфилд приходит и убивает всех ее родных. Матильде некуда пойти и не к кому обратиться за помощью, кроме соседа Леона.

Леон — профессиональный убийца, не знающий пощады и жалости. Но Матильду это не смущает, она хочет нанять Леона, чтобы тот отомстил за ее семью. А пока девочка не нашла деньги на осуществление задуманного, она повсюду сопровождает своего нового друга, который на самом деле вовсе не так уж жесток.

Режиссер: Люк Бессон. В ролях: Жан Рено, Натали Портман, Гэри Олдмэн, Дэнни Айелло.

Волшебник ( 2019)

Некогда популярный рок-музыкант Фима живет без целей и без вдохновения, пока у него не появляется необычный ученик. Целеустремленный школьник с ДЦП Рома учится играть на гитаре, чтобы исполнить песню для любимой девушки.

Режиссер: Михаил Морсков. В ролях: Семен Трескунов, Максим Суханов, Ирина Купченко, Ангелина Стречина, Владимир Капустин.

Мост в Терабитию ( 2006)

Приключенческая семейная мелодрама о двух подростках. Надежды ученика пятого класса Джесса стать самым быстрым бегуном в классе разбились после того, как новичок Лесли одержала победу в соревнованиях. Оснований для враждебности по отношению друг к друг у ребят более чем достаточно, и тем не менее между ними завязывается дружба.

Вместе они находят удивительный мир, Терабитию, в котором им придется стать королем и королевой, побороть Темного Властелина и спасти волшебный народ.

Режиссер: Габор Чупо. В ролях: Джош Хатчерсон, Анна-София Робб, Роберт Патрик, Зоуи Дешанель

Русалка ( 2007)

Девочка Алиса может управлять природными стихиями: усмирять морские штормы и вызывать ураганы. Один из таких ураганов вынуждает семью Алисы переехать из разрушенного дома на морском побережье в московскую квартиру.

Здесь девочка заканчивает университет и устраивается на работу, но не утрачивает своих волшебных способностей. А дальше встречается с принцем ─ молодым человеком, в порыве минутной слабости решившим свести счеты с жизнью.

Алиса не только спасает его от смерти, но и безоглядно влюбляется в него. Но Саша любит совсем другую девушку, и никакие силы внушения не могут заставить его отдать свое сердце Алисе.

Режиссер: Анна Меликян. В ролях: Евгений Цыганов, Мария Шалаева, Анастасия Донцова, Мария Сокова.

Лидия Желтова.