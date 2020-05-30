Тарантино назвал самый лучший фильм за минувшее десятилетие

Культовый голливудский режиссер Квентин тарантино заявил в прессе, что лучшим фильмом за последние 10 лет стала «Социальная сеть», которую снял Дэвид Финчер.

Тарантино отметил, что по актуальности и напряженности это просто фильм № 1. А Финчер и сценарист картины Аарон Соркин — лучшие в своем амплуа.

«Социальная сеть» фильм-разоблачение Facebook. Картина рассказывает о том, как создавалась социальная сеть, которая сегодня захватила умы планеты и подмяла под себя рекламные бюджеты в Интернете. Главную роль в картине основателя сети Марка Цукерберга сыграл Джесси Айзенберг. Между Цубергером и его друзьями, с которыми он начинал общее дело, происходит большой конфликт.

Фильм вышел на экраны 1 октября 2010 года. Его прототипом является книга Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве».

Бюджет фильма составил всего 40 млн долларов, но за год кассовые сборы от него превысили 200 млн.