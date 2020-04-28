Семь лучших советских фильмов о войне, снятых по книгам

А зори здесь тихие

По повести Бориса Васильева.

Старшине Федоту Васкову в часть присылают девушек-зенитчиц, многие их которых едва окончили школу. Одна из них обнаруживает в лесу двух немцев-диверсантов.

Васков берет с собой пять девушек, чтобы обезвредить противника. Но оказывается, что немцы в несколько раз превосходят их числом. Старшине с зенитчицами приходится вступить в неравный бой.

Иваново детство

Фильм Андрея Тарковского по мотивам повести Владимира Богомолова «Иван».

12-летний мальчик Ваня во время войны он потерял отца, мать и младших сестер расстреляли у него на глазах. Сирота приходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком.

Только во снах к нему возвращается отобранное детство.

Судьба человека

Режиссерский дебют Сергея Бондарчука по рассказу Михаила Шолохова.

Шофер Андрей Соколов в первые месяцы войны получает ранение и попадает в плен. Он избегает расстрела и вместе с арестованным немецким офицером бежит за линию фронта.

Соколов узнает, что жена и дочки погибли во время бомбежки. Сын, который стал офицером, погибает в последние дни войны. После Великой Отечественной Андрей работает в Урюпинске. Там он встречает сироту Ваню и даёт себе и мальчику надежду на новую счастливую жизнь.

Проверка на дорогах

Еще один режиссерский дебют. Фильм Алексея Германа, который он снял по повести своего отца Юрия Германа «Операция «С Новым годом!».

На северо-западе России действуют партизаны лейтенанта Ивана Локоткова. Когда у них не остается провизии, он принимает решение захватить фашистский эшелон с продовольствием.

Станция хорошо охраняется, но провести партизан обещает бывший полицай Лазарев. Можно ли ему довериться?

Вызываем огонь на себя

Мини-сериал по одноимённому произведению Овидия Горчакова и Януша Пшимановского.

Группе 21-летней разведчицы Анны Морозовой удается установить связь с поляками, которые работают на немецком аэродроме.

Рискуя жизнью, они успешно собирают данные и совершают несколько диверсионных актов. На их след выходит немецкая контрразведка. Советские силы понесут тяжелые потери, но стратегический объект им удастся уничтожить.

Горячий снег

Односерийный фильм по роману Юрия Бондарева.

Фильм рассказывает об одном из эпизодов героического сражения против фашистов на подступах к Сталинграду. А именно — Котельниковской оборонительной операции, в котором в полной мере проявились стойкость и сила духа советских солдат.

На войне как на войне

По одноименной повести Виктора Курочкина.

«Необстрелянного» младшего лейтенанта Малешкина, только закончившего военное училище, назначили командиром «самоходки» с экипажем опытных бойцов.

С подчиненными «зеленому» командиру приходится долго находить общий язык. Однако в первом же бою экипаж Малешкина героически идет в атаку и обеспечивает победу.