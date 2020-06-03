Наше все-3: барнаульские артисты читают любимые стихи Пушкина

В канун дня рождения Александра Пушкина altapress.ru представляет новый проект. Любимые стихи великого поэта уже прочитали актриса театра кукол «Сказка» Виктория Бахарева и руководитель народного театра Homo Artisticus Кирилл Скобелин . К ним присоединился актер Молодежного театра Алтая Алексей Бурдыко — на прочтение его вдохновила река Катунь, рядом с которой он сейчас проводит отпуск.

Он прочитал стихотворение «Е.Н.Ушаковой», которое начинается с таких строк: «Вы избалованы природой…».

По словам Алексея, с Пушкиным он познакомился в детстве и продолжает знакомиться с ним до сих пор, потому что изучить его до конца невозможно.

Прежде всего артиста восхищает в творчестве поэта «диапазон чувств, идей и форм, которые захватывают и каждый раз подбрасывают тебя в мир высокого чувствования».

«Он неисчерпаем в своей глубине форм, в содержательности строк. А особое, самое крупное открытие и сближение с ним у меня произошло в 2014 году в Санкт-Петербурге, когда мне посчастливилось побывать в доме Александра Сергеевича на „Мойке“. Там я ощутил присутствие гения в каждом слове экскурсовода, в слове моего педагога и в самом себе», — поделился барнаульский артист.

Познакомился Алексей поближе и с героями его сказок — на сцене он сыграл роль царя Салтана. Этот опыт не прошел бесследно — «ухо теперь слышит по-другому, язык поворачивается иначе».

Актер также задумывается о том, чтобы поставить Пушкина вместе со своими подопечными в театральной студии «Старая школа».

«Хочу осмелиться и поставить „Сказку о золотом петушке“. Я даже начинал делать этюдные наброски со студийцами, мы позволили себе побаловаться, поиграть и поэкспериментировать», — сказал он.

Останавливаться на этюдах Алексей Бурдыко не собирается и надеется, что ему удастся поставить произведение Александра Сергеевича в новом сезоне.