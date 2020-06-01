Наше все: барнаульские артисты читают любимые стихи Пушкина

В канун дня рождения Александра Пушкина altapress.ru запускает новый проект. Всю неделю любимые стихи великого поэта будут читать артисты барнаульских театров. И, конечно, расскажут о своем первом знакомстве или ярком воспоминании, связанным с гением русской поэзии.

Первая в списке участников — актриса театра кукол «Сказка» Виктория Бахарева. Она прочитала свое любимое стихотворение «Ночь».

С Пушкиным она познакомилась, как и многие, еще в детстве — зачитывалась сказками, а отрывок «У лукоморья» из поэмы «Руслан и Людмила» сразу стал самым любимым.

Став старше, Виктория узнала, что Пушкин — самый любимый поэт мамы. И большая часть домашней библиотеки была отведена под тома с его авторством.

«У нас появилась даже своя традиция: по вечерам мама с большой нежностью рассказывала мне интересные факты из биографии поэта. Помню, как меня повеселил тот факт, что по математике у Пушкина была твердая двойка. Я тогда подумала, что у меня еще не все так плохо. Мама также показывала мне разные изображения семьи Пушкина. Мне нравилось угадывать имена его детей, предварительно заучив их. Еще моя мама очень уважительно относилась к Наталье Гончаровой и была уверена, что осуждают ее незаконно (в смерти поэта — прим. ред)», — рассказала артистка.

В 9 классе Виктория выбрала для сдачи экзамена литературу. Так все книги из домашней библиотеки плавно перекочевали в ее комнату. Помогали с подготовкой к экзамену и, конечно, вдохновляли.

«Сказать, что „работать“ с таким великим человеком безумно увлекательно — это ничего не сказать. Я с пеной у рта защищала свой материал про Пушкина на экзамене и получила желанную пятерку», — поделилась воспоминаниями Виктория Бахарева.

Сейчас актриса сама мама дочки Карины и тоже старается поделиться с ней любовью к Александру Сергеевичу. «Но однажды увидев, с каким блеском в глазах бабушка разучивает стихи Пушкина с внучкой, я поняла, что лучше нее это никто не сможет привить любовь к великому поэту», — сказала актриса.