Наше все-2: барнаульские артисты читают любимые стихи Пушкина

В канун дня рождения Александра Пушкина altapress.ru представляет новый проект. Всю неделю любимые стихи великого поэта будут читать артисты барнаульских театров. Первой стала актриса театра кукол «Сказка» Виктория Бахарева. Эстафету принял руководитель народного театра Homo Artisticus Кирилл Скобелин — он прочитал стихотворение «Русалка».

Кирилл нашел время для проекта altapress.ru между репетициями первого онлайн-спектакля своей студии.

Впервые с творчеством русского гения он познакомился еще в детстве — как и многим детям, сказки Пушкина Кириллу читала мама.

«Вот есть вселенная Marvel, а у меня была вселенная Пушкина. Я до сих пор помню, как фантазировал себе персонажей его историй — у меня было свое представление об ученом коте, 33 богатыря тоже имели какие-то конкретные образы. Потом, столкнувшись с анимацией по его сказкам, я даже немного расстраивался, что это всё не совпадало с моим воображением. В детском сознании все было куда интереснее, чем на экране», — рассказал Кирилл Скобелин.

По словам руководителя Homo Artisticus, Пушкин — один из немногих авторов, который «не вызывал раздражения при подготовке к ЕГЭ по литературе».

И даже наоборот — его «слово» бесконечно восторгало.

«Я получал удовольствие от его текстов, сам проявлял инициативу, чтобы учить отрывки из „Евгения Онегина“, потому что меня восхищал и восхищает до сих факт, что такое массивное произведение написано от и до четырехстопным ямбом, Пушкин ни разу не сбился и не нарушил чередование рифм. Для меня это непостижимое уму мастерство», — говорит Кирилл.

Правда, есть одно произведению, которое Кириллу совсем не понравилось — это «Граф Нулин». «Как будто плохой сериал по „России-1“ посмотрел, — шутливо сравнил он. — Правда, я потом прочитал, что это произведение он писал параллельно с „Онегиным“, когда ему нужно было отвлечься».

С Пушкиным Скобелину удалось познакомиться и на сцене. В частности, он сыграл роль рассказчика в постановке «Станционный смотритель».

Если говорить о профессиональном театре, то руководитель народного театра советует обязательно посмотреть «Онегина» театра им. Вахтангова в постановке Римаса Туминаса — «эстетика невероятная».

С тем, что про Пушкина говорят «наше все», Кирилл полностью согласен.

«У каждой страны должен быть свой литературный лидер, который является отражением культуры и особенностей этой страны. И то, что у нас этим человеком является Александр Сергеевич — совершенно оправдано! Его вклад в литературу не оценим», — подытожил Скобелин.

Строчки из «Евгения Онегина» читатели altapress.ru еще обязательно услышат в исполнении одного барнаульского актера, который сыграл эту «звездную» роль.