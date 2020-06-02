Наше все-2: барнаульские артисты читают любимые стихи Пушкина

Кирилл нашел время для проекта altapress.ru между репетициями первого онлайн-спектакля своей студии.
Впервые с творчеством русского гения он познакомился еще в детстве — как и многим детям, сказки Пушкина Кириллу читала мама.
«Вот есть вселенная Marvel, а у меня была вселенная Пушкина. Я до сих пор помню, как фантазировал себе персонажей его историй — у меня было свое представление об ученом коте, 33 богатыря тоже имели какие-то конкретные образы. Потом, столкнувшись с анимацией по его сказкам, я даже немного расстраивался, что это всё не совпадало с моим воображением. В детском сознании все было куда интереснее, чем на экране», — рассказал Кирилл Скобелин.
По словам руководителя Homo Artisticus, Пушкин — один из немногих авторов, который «не вызывал раздражения при подготовке к ЕГЭ по литературе».
И даже наоборот — его «слово» бесконечно восторгало.
«Я получал удовольствие от его текстов, сам проявлял инициативу, чтобы учить отрывки из „Евгения Онегина“, потому что меня восхищал и восхищает до сих факт, что такое массивное произведение написано от и до четырехстопным ямбом, Пушкин ни разу не сбился и не нарушил чередование рифм. Для меня это непостижимое уму мастерство», — говорит Кирилл.
Правда, есть одно произведению, которое Кириллу совсем не понравилось — это «Граф Нулин». «Как будто плохой сериал по „России-1“ посмотрел, — шутливо сравнил он. — Правда, я потом прочитал, что это произведение он писал параллельно с „Онегиным“, когда ему нужно было отвлечься».
С Пушкиным Скобелину удалось познакомиться и на сцене. В частности, он сыграл роль рассказчика в постановке «Станционный смотритель».
Если говорить о профессиональном театре, то руководитель народного театра советует обязательно посмотреть «Онегина» театра им. Вахтангова в постановке Римаса Туминаса — «эстетика невероятная».
С тем, что про Пушкина говорят «наше все», Кирилл полностью согласен.
«У каждой страны должен быть свой литературный лидер, который является отражением культуры и особенностей этой страны. И то, что у нас этим человеком является Александр Сергеевич — совершенно оправдано! Его вклад в литературу не оценим», — подытожил Скобелин.
Строчки из «Евгения Онегина» читатели altapress.ru еще обязательно услышат в исполнении одного барнаульского актера, который сыграл эту «звездную» роль.