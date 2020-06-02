Певец Алексей Воробьев снялся в американском сериале Netfliх

Netfliх выпустил новый сериал «Космические войска». В нем снялся российский певец и актер Алексей Воробьев, он сыграл русского военного Юрия Телатовича, которого все зовут Бобби.

По сюжету, генерал Марк Марке Нэйрд становится командующим Космическими войсками и получает задание отправить отряд солдат на Луну. Но рациональность таких идей генерал не разделяет.

Работа над сериалом началась в 2019 году, когда президент Трамп сказал о возможности создания подобных войск. Эта идея вдохновила сценаристов, и они пофантазировали, как могла бы выглядеть такая армия.

В сериале снялся российский певец и актер Алексей Воробьев. Об этом артист сам рассказал в своем Instagram.

«Друзья, наш сериал „Космические войска“ всего за сутки вырвался в топ-3 по всему миру! Поздравляю нашу крутую команду, всех его создателей с супер успешным взлётом!» — написал он в одном из постов.