Клип на песню Go bananas российской группы Little big получил приз в номинации «Самое трэшовое видео» на ежегодной премии Berlin Music Video Awards, пишет РИА «Новости».

Скрин из клипа GO BANANAS

Работа Little big обогнала видео Ballern группы Die Atzen и Kolo kolo коллектива Balming Tiger.

Совсем недавно клип Go bananas набрал больше 100 млн просмотров — это уже четвертое видео группы, которое преодолело эту отметку.

Клип снят на песню, которая вошла в четвертый мини-альбом Little big. В нем представлены еще пять треков: Pop on the top, Rock-paper-scissors, T.I.T.S и Emotions.