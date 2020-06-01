Зрители проголосовали и выбрали возможных победителей Евровидения -2020

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» был отменен из-за пандемии коронавируса. Однако многие страны проводят онлайн-опросы для определения фаворитов соревнования. Результаты одного из таких голосований опубликовали в сети 24 мая, пишет «Федеральное агентство новостей».

Зрители присудили победу участнику из Швейцарии, а на втором и третьем местах оказались Латвия и Армения.

Что касается российской рейв-группы Little Big, то их трек Uno в этом опросе занял девятое место.

Также голосования в прямом эфире проводили телеканалы Швейцарии. Дании и Австралии. Зрители всех трех стран отдали победу коллективу из Исландии. Второе место австралийцы присудили Little Big, а третье — исполнителям из Литвы, пишет «Экономика сегодня».

Однако, если выбирать победителя по просмотрам на YouTube, то им станет — за два месяца клип на песню Uno набрал более 100 миллионов просмотров.