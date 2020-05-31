Во что поиграть с детьми во дворе

Почти наступило лето, а это значит, учебный год, хоть и дистанционный, закончился. Детские лагеря в этом году вряд ли откроются раньше июля. Мы собрали подвижные и спокойные детские игры, которые наверняка вспомнят взрослые и в которые обязательно захотят поиграть дети.

Пятнашки

Трудно найти человека, который бы не знал этой игры. Вариантов ее множество, но главный из них — это один водящий, который должен дотронуться до играющих. Дальше водящим становится тот, кого задели.

Усложненные варианты:

Чтобы «запятнать» игрока , водящему можно дотрагиваться только до спины/плеча/пятки.

водящему можно дотрагиваться только до спины/плеча/пятки. Пятнашки с домиком , когда игроки могут добежать и спрятаться в условленный «домик» ( скамейку , дерево и т.д.)

когда игроки могут добежать и спрятаться в условленный «домик» скамейку дерево и т.д.) Пятнашки на одной ноге: для любителей попрыгать.

Дети. открытые источники ( CC0)

Казаки-разбойники

Все участники делятся на две команды, одна из них прячется (разбойники), вторая (казаки) разыскивает и нападает.

Разбойники всей командой придумывают, куда спрятаться и по пути до выбранного места оставляют нарисованные мелом стрелки, чтобы запутать соперников их можно рисовать в незаметных местах, чертить их в обе стороны и т.п. На это отводится около 10 минут.

Казаки же, не теряя времени, определяют, где будет темница (место, в котором будут «пытать» противников). О «пытках» команды договариваются заранее. Это может быть щекотка, приседания, отжимания.

Детям требуется организованный досуг. Михаил Хаустов

Из круга вышибала

Развлечение, знакомое многим еще с уроков физкультуры. Игроки встают на противоположных краях площадки и перекидывают мяч друг другу через «поле», на котором находятся остальные игроки. Задача первых выбить как можно больше игроков с поля. Те, кого коснулся мяч, выбывают. Последний оставшийся — побеждает.

Дворовый праздник Дня защиты детей в Барнауле. Мария Мандолина

Выше ноги от земли

Ведущий стоит на земле. Остальные игроки разбегаются и встают на возвышенность. Например, на скамейку, лестницу, горку так, чтобы ноги не касались земли.

Игроки, не задерживаясь на одном месте больше 10 секунд, перебегают с одного места на другое. Задача водящего в момент перебежек, задеть игрока. Толкать запрещается.

Игра развивает сноровку, ловкость и быстроту реакции.

Дети. Михаил Хаустов

Футбол

В отличие от профессиональной игры, количество игроков может меняться как угодно. Нет ни четких стандартов по размеру поля, ни по продолжительности матча. Даже отсутствие ворот не помешает.

В дворовом футболе действует лишь несколько правил: забить гол противоположной команде; не брать в руки мяч; спорные моменты решаются мнением большинства.

Дети. открытые источники в интернете.

Цвета-перебегала ( или Светофор)

Классический вариант: выбирается один ведущий, он встает спиной к игрокам, наугад называет один цвет и поворачивается лицом. У кого в одежде есть этот цвет, тот спокойно переходит на противоположную сторону. Если нужного цвета не нашлось, мимо ведущего придется перебежать. Когда ведущий задел игрока, последний становится новым ведущим.

Вместо цвета можно в начале загадывать песню (не сообщая ее ведущему), город, фильмы, все, на что хватит фантазии.

Дети. Валерий Степанюк

Резиночка

Любимая игра всех девочек советского союза, так что мамы и бабушки могут легко присоединиться к детям. Для игры понадобится обычная бельевая резинка. Участвовать могут от двух и более человек.

Резинку могут держать двое, а если нужного количества участников не набирается, край резиночки обвязывают вокруг дерева, столба или скамейки.

Участницы по очереди выполняют упражнения, постепенно повышая уровень сложности. Та, кто задевает резиночку, передает эстафету следующему.

Игра проходит на разных уровнях сложности: резиночка на щиколотках, на коленях, талии, груди, шеи. Упражнения могут быть самыми разными. От обычных прыжков, до «бантиков», «ступенек» и «конвертиков».

Как правило, девичья забава привлекает и ребят. И уже спустя несколько минут образуется солидная очередь из желающих испытать себя.

Большой фестиваль дворовых игр. Ирина Пергаева

Бадминтон

Еще один вариант уличного развлечения, которое не требует больших финансовых затрат. Игра с ракетками не только укрепляет мышцы ног и спины, но и тренирует ловкость и внимательность. Главное — выбрать безветренную погоду.

Море волнуется раз

Из игроков выбирается один ведущий, который произносит считалку, во время которой остальные бегают и кружатся: «Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Морская фигура замри!» После этих слов каждый замирает в какой-то задуманной фигуре. Проиграет тот, кто первый пошевелится. За этим следит ведущий.

Игра развивает воображение и расширяет представление об окружающем мире.

Дети. Михаил Хаустов

Глухой телефон

Интересней всего играть большой компанией. Чем больше человек, тем неожиданнее результат. Для начала нужно занять длинную скамейку или бревно и выбрать одного ведущего.

Он загадывает слово/словосочетание и шепчет его на ухо первому игроку. Тот по цепочке передает следующему и так далее. Последний вслух произносит слово, которое до него дошло. Зачастую, дошедшее слово кардинально не совпадает с первым и вызывает смех.

Затем ведущим становится последний игрок, а ведущий садится первым.

Съедобное-несъедобное

Нескучная забава с мячом. Играть в нее можно стоя или сидя. Выбирается один водящий и в руки ему дается мяч. Его задача по очереди кидать мяч, одновременно называя какой-то предмет или блюдо. Игроки должны довить только съедобное. Кто ошибся становится водящим.

Дети и их родители празднуют День защиты детей. Михаил Хаустов

Камень-ножницы-бумага

Это не только способ жеребьевки для взрослых, но и отличное спокойное занятие для ребятишек. После считалки «Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три» наугад выбрасывает один из предметов. Проигравший выбывает.

Интересно играть в большой компании, где победителю заранее достается какой-то небольшой презент.

Некоторые для усложнения добавляют предметы. Например, так появилась бутылка лимонада. А зрители сериала «Теория большого взрыва» добавили к трем элементам еще Ящерицу и Спока.

Евгения Зубрицкая.