Пушкин в городе: барнаульский актер прочитал любимое стихотворение в образе русского гения

6 июня, в День славянской письменности и день рождения Пушкина, altapress.ru завершает свой проект, посвященный главному гению русской поэзии. Любимое его стихотворение прочитал актер музыкального театра Михаил Лямин.

В музыкальном театра Михаила называют «главным пушкинистом». И не только потому, что он исполнил роль Петра Гринева в новом спектакле «Капитанская дочка».

«Я много работал в этом образе, он прижился ко мне, стал близок. Я очень люблю Пушкина, его творчество. Мне удалось и в опере „Евгений Онегин“ спеть, и множество раз исполнить моноспектакль по этому роману в „Горной аптеке“. А еще мне говорят, что я похож на него, особенно когда приклеиваю бакенбарды», — рассказал с улыбкой актер.

Михаил также спел множество романсов на стихи Пушкина. В мечтах — исполнение роли Германа в «Пиковой даме». «Но она несбыточная, потому что партию поет тенор, а у меня баритон. Но я не жалуюсь, есть много других прекрасных ролей — например, Ленский», — поделился он.

Первое сильное впечатление Пушкин произвел на артиста еще в школьные годы — это была как раз «Капитанская дочка».

«Меня поразил не столько сюжет, сколько переданная атмосфера этой тяжелой смуты, образы героев», — вспоминает Михаил.

По его мнению, гениальность Пушкина объясняется одним простым фактом — что каждый человек с самого детства знает хотя бы одно его стихотворение.

Напомним, что ранее в проекте altapress.ru приняли участие актеры театра кукол «Сказка» Виктория Бахарева и Александр Сизиков, руководитель народного театра Homo Artisticus Кирилл Скобелин, актер Молодежного театра Алтая Алексей Бурдыко и студентка Щукинского училища Елена Дрюк.