Наше все-5: барнаульские артисты читают любимые стихи Пушкина

Наш проект не мог обойтись без одного из самых главных произведений — «Евгения Онегина». Отрывок из него прочитает актер театра кукол Александр Сизиков, которому посчастливилось исполнить центральную роль в спектакле. И, конечно, не простом, а кукольном.

Но, по словам Александра, за куклой знаменитый монолог «Но я не создан для блаженства» произносить значительно сложнее, чем дома перед микрофоном.

«В этот момент в голове должны не только звучать стихи, но и мысли о том, как повернуть одну руку в перчатке, а другой управлять головой Онегина», — рассказал он.

Самому актеру это произведение нравится своим совершенством — в рифме, деталях, слоге, содержании.

А самый любимый момент — дуэль Ленского с Онегиным. «Эта сцена очень напряженная, и Пушкин гениально передает эту атмосферу в стихах. Очень сильно», — сказал Сизиков.

«Исполнить роль Онегина мечтает, пожалуй, каждый актер. Думаю, если бы я работал в драматическом театре, меня бы на эту роль не взяли бы — уж больно внешность не брутальная. Но тем и хорош театр кукол, что в нем можно сыграть абсолютно любого персонажа. Так что мне очень даже повезло», — рассказал Александр.

Между тем, 6 июня в проекте altapress.ru пообещал выступить сам Пушкин! Как это будет — читайте в следующем субботнем материале.