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Наше все-5: барнаульские артисты читают любимые стихи Пушкина

В канун дня рождения Александра Пушкина altapress.ru представляет новый проект. Любимые стихи великого поэта уже прочитали актриса театра кукол «Сказка» Виктория Бахарева, руководитель народного театра Homo Artisticus Кирилл Скобелин и актер Молодежного театра Алтая Алексей Бурдыко, студентка Щукинского училища Елена Дрюк.

"Евгений Онегин" в театре кукол "Сказка", Барнаул
"Евгений Онегин" в театре кукол "Сказка", Барнаул
vk.com/skazkabarnaul

Наш проект не мог обойтись без одного из самых главных произведений — «Евгения Онегина». Отрывок из него прочитает актер театра кукол Александр Сизиков, которому посчастливилось исполнить центральную роль в спектакле. И, конечно, не простом, а кукольном.

Но, по словам Александра, за куклой знаменитый монолог «Но я не создан для блаженства» произносить значительно сложнее, чем дома перед микрофоном.

«В этот момент в голове должны не только звучать стихи, но и мысли о том, как повернуть одну руку в перчатке, а другой управлять головой Онегина», — рассказал он.

Самому актеру это произведение нравится своим совершенством — в рифме, деталях, слоге, содержании.

А самый любимый момент — дуэль Ленского с Онегиным. «Эта сцена очень напряженная, и Пушкин гениально передает эту атмосферу в стихах. Очень сильно», — сказал Сизиков.

«Исполнить роль Онегина мечтает, пожалуй, каждый актер. Думаю, если бы я работал в драматическом театре, меня бы на эту роль не взяли бы — уж больно внешность не брутальная. Но тем и хорош театр кукол, что в нем можно сыграть абсолютно любого персонажа. Так что мне очень даже повезло», — рассказал Александр.

Между тем, 6 июня в проекте altapress.ru пообещал выступить сам Пушкин! Как это будет — читайте в следующем субботнем материале.

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