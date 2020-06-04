Наше все-4: барнаульские артисты читают любимые стихи Пушкина

В канун дня рождения Александра Пушкина altapress.ru представляет новый проект. Любимые стихи великого поэта уже прочитали актриса театра кукол «Сказка» Виктория Бахарева , руководитель народного театра Homo Artisticus Кирилл Скобелин и актер Молодежного театра Алтая Алексей Бурдыко . Свое прочтение решила предоставить педагог театра-студии «ТиМ», студентка Щукинского училища Елена Дрюк.

Она сделала выбор в пользу одного из самых знаменитых стихотворений — «Я помню чудное мгновенье». Но зачастую его читают лишь мужчины — поэтому в прочтении Елены вполне можно увидеть новые смыслы.

Самое первое воспоминание о Пушкине — с начальной школы, когда класс проходил поэму «Руслан и Людмила».

«Я помню, что когда учила „У лукоморья“, вставала на кровать, прыгала, напевала текст на свой придуманный мотив и разыгрывала это произведение за всех персонажей. У меня был очень тёмный визуально-ассоциативный ряд, связанный с этим произведением», — поделилась с воспоминаниями Елена.

Еще одно из любимых произведений молодого педагога — это стихотворение «Анчар». По ее мнению, в нем Пушкин максимально тонко раскрыл тему человеческого одиночества, несправедливости жизни и войны, жажды власти.

«В нем много смысловой наполненности, тем разного характера. Про Пушкина никогда нельзя сказать, что у него „лобовые“ произведения, в них всегда есть особая глубина», — говорит Елена Дрюк.

Ее подопечные из театра-студии тоже знакомы с гением русской поэзии. Но педагог уверена, что детям знакомиться с ним нужно осторожно — иначе можно легко привить «нелюбовь» к его стихам.