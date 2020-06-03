Сюжет похлеще, чем у Тарантино: мимо каких книг нельзя пройти в 2020 году

Одна из самых престижных литературных премий России «Большая книга» объявила номинантов этого года. Всего в лонг-лист вошли 39 произведений, в шорт-лист — 13 из них. Altapress.ru выделил несколько книг, на которые следует обратить особое внимание.

Михаил Елизаров , «Земля»

После многолетнего перерыва автор фантастического бестселлера «Библиотекарь» написал громадный роман в 800 страниц.

В ней бывший стройбатовец Кротышев, он же Крот, проходит инициацию и постепенно превращается в магистра похоронных дел. Параллельно он изучает философию, психологию и экономику русской смерти.

Критики уже сравнили книгу с произведениями Пелевина и Сорокина, а заодно и с «Криминальным чтиво» Тарантино. «Землю» они характеризуют одним, но очень четким предложением — «первое в русской литературе масштабное осмысление русского танатоса».

Захар Прилепин , «Есенин. Обещая встречу впереди»

Больше тысячи страниц рассказывают о трагической жизни знаменитого поэта.

Прилепин в своей трактовке анализирует известные и неизвестные факты и разрушает мифы о жизни Есенина — например, о его отношении к советской власти и еврейской интеллигенции. И, конечно же, развенчивает все сомнения касательно смерти поэта.

София Синицкая , «Сияние «жеможаха»

Объяснить простыми словами значение слова «жеможах» так просто не получится. Для этого лучше прочитать всю книгу питерской писательницы.

Синицкая пишет в непростом жанре, где реальность переосмысляется через хармсовский абсурд, мифологию и сказку. Да и сама описываемая жизнь очень непростая: тут и война, и блокада, и сталинские лагеря, и репрессии.

Все это описано таким метафоричным языком, что и непонятно — читаешь ты о былинах при царе Горохе или все-таки о временах, которых были совсем недавно.

Кирилл Рябов , «Пес»

Еще один интересный писатель, несправедливо известный только в очень узких кругах и необласканный еще ни одной премией.

Критики предупреждают: «Пес» Рябова может вызвать «буквально физическое омерзение». Чтение ее рекомендовано строго совершеннолетним лицам с устойчивой психикой.

С первых страниц писатель, кажется, старается вогнать читателя в жуткую депрессию: главный герой похоронил жену, сидит без денег и работы, весь в кредитах, его собираются выселить из квартиры. А потом события начинают разворачиваться так стремительно, что может закружиться голова.

Но это путешествие по человеческим отчаяниям написано с таким «лихим стилистическим щегольством», что поклонники Рябова готовы простить ему любую чернуху.

Александр Стесин , «Нью-Йоркский обход»

Стесина многие уже называют продолжателем славных традиций Чехова или Булгакова. Врач по профессии, писатель по сути написал книгу с тремя «э» — эмпатичную, экзотическую, этнографическую.

Его произведение — это своеобразные «Записки врача» о медицинской практике в лучших госпиталях Нью-Йорка. Стесин не только лечит, но и выслушивает интересные истории пациентов со всего света и вникает в их семейные проблемы.

Но сквозь бесконечные истории болезни просвечивается и сама боль автора, которую вряд ли кто-то сможет вылечить.

Что известно о премии

Национальная литературная премия «Большая книга» основана в 2005 году. Награда может достаться любому прозаическому произведению — от мемуаров до художественной прозы. Победитель получает 3 млн рублей. В разное время премии были удостоены Людмила Улицкая, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Владимир Сорокин и другие писатели.

Какие книги вошли в шорт-лист

На днях стало известно, какие книги поборются за звание «Большой книги-2020». Список опубликовал портал godliteratury.ru.

Василий Авченко , Алексей Коровашко. «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке» Григорий Аросев , Евгений Кремчуков. «Деление на ночь» Ксения Букша. «Чуров и Чурбанов» Наталья Громова. «Насквозь» Михаил Елизаров. «Земля» Шамиль Идиатуллин. «Бывшая Ленина» Александр Иличевский. «Чертёж Ньютона» Тимур Кибиров. «Генерал и его семья» Алексей Макушинский. «Предместья мысли. Философическая прогулка» Дина Рубина. «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок» Павел Селуков. «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» София Синицкая. «Сияние «жеможаха»» Евгений Чижов. «Собиратель рая»

А что на Алтае

В Алтайском крае подвели итоги конкурса на издание литературных произведений. Победителям разных номинаций издадут книги за счет краевого бюджета.

Так, в номинации «Поэзия» больше всего баллов набрала книга Михаила Гундарина «Простые слова». Лучшими книгами для детей признаны произведения «Зеленка, или все мамы летают» Ольги Кан и «Лета скатерть-самобранка» Валентины Новичихиной.

В номинации «Краеведение» выйдет в свет книга Михаила Чурилова «Artmaker Юрий Эсауленко», а в номинации «Публицистика» — Галины Белоглазовой «Письма с фронта любимым».