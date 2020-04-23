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Стало известно, какие книги российских авторов претендуют на лучших в 2020 году

В Москве были объявлены номинанты на Национальную литературную премию «Большая книга». В список вошли Дина Рубина, Захар Прилепин, Михаил Елизаров и другие авторы, пишет ТАСС.

Захар Прилепин и Сергей Шаргунов.
Захар Прилепин и Сергей Шаргунов.
altkprf.ru

Всего за звание лучшей книги года будут бороться 39 произведений.

Среди них — трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной, «Есенин. Обещая встречу впереди» Захара Прилепина, «Земля» Михаила Елизарова, «Ода радости» Валерии Пустовой, «Дядя Джо. Роман с Бродским» Вадима Месяца, «Возвращение в Острог» Саши Филипенко, «Промежуток» Инги Кузнецовой и другие.

Полный лонг-лист можно посмотреть здесь.

«Мы обнаружили, что в длинном списке не так уж заметно, как бывало в некоторые сезоны прошлых лет, доминирование больших издательств. Вопреки нашему представлению о том, что все рушится и объединяется в гигантские корпорации, издательств много, работают они активно, издают интересные тексты <…>

Как обычно, здесь есть писатели, чьи имена достаточно известны, есть такие, о которых я знаю очень мало, есть молодые авторы. Что интересно, в списке нет ни одной биографии в привычном нам формате „Жизнь замечательных людей“. В этом году есть некоторое количество семейных саг, но их не очень много», — рассказал председатель Совета экспертов литературной премии «Большая книга» Михаил Бутов.

По словам Бутова, экспертам в этом году пришлось работать в непривычном формате, с электронными текстами. «Я впервые осознал, что мне не хватает бумажной книги», — поделился он.

Что такое «Большая книга»

«Большая книга» — Национальная литературная премия, которую создали в 2005 году.

Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры, Роспечать и другие.

Тройка победителей получают денежное вознаграждение — в три, полтора и один миллион соответственно.

Среди победителей премии прошлых лет — писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.

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