Топ-5 лучших сайтов для самообразования, на которые стоит обратить внимание

Самоизоляция — это еще и хорошая возможность для самообразования. Наконец-то подтянуть язык, послушать интересные лекции — сейчас для этого самое время. Altapress.ru собрал образовательные сайты, на которые стоит обратить внимание.

Один из самых больших просветительских проектов в русскоязычной сети.

В его базе — более 5 тыс. лекций и сотни курсов, которые можно использовать для самообучения или для организации дистанционного обучения в школе и вузе. Например, сейчас там проходит курс «Призраки Петербурга», который будет интересен всем, кто любит историю.

Доступ к библиотеке свободный и бесплатный.

Выучить английский, китайский, испанский, хинди за 16 часов? Думаете, это невозможно?

А вот переводчик Дмитрий Петров уверен, что это вполне реальная задача. У него есть своя уникальная методика, которую он демонстрирует на участниках программы «Полиглот» телеканала «Культура».

Самообразование СС0

Все выпуски есть в сети, поэтому и интернет-пользователи могут начать изучение понравившегося языка с нуля.

Образовательный проект о 108 самых важных русских произведениях.

Материалы «Полки» устроены в формате «Вопрос-Ответ». Статьи дают понять что-то новое о известных со школьной или вузовской скамьи произведениях отечественной классики, или помогают взглянуть на них с другой стороны.

Самообразование СС0

Например, в материале о «Севастопольских рассказах» Толстого читатель узнает, как книгу приняли современники, что сам писатель делал в Севастополе и первый ли в истории русской литературы смешал на страницах художественное и документальное.

Социальная сеть для художников, коллекционеров и арт-дилеров.

Здесь удобно собирать и публиковать картины, управлять коллекциями, покупать, продавать и продвигать картины.

Живописцы, эксперты и простые пользователи могут узнавать о новых художественных работах и связанных с ними событиях.

Искусство , художники , краски СС0

А еще здесь можно пройти тесты на знание искусства, прочитать множество лекций и узнать подробнее о всех художественных направлениях от, А до Я в разделе «Энциклопедия».

Информационно-политический портал о жизни России и мира.

На сайте рассказывается о канве политических событий как о части живой истории и культуры.

Самообразование СС0

Любопытны здесь три спецпроекта: «Медленное чтение» — площадка интеллектуального диалога о публикациях научных докладов; «Языки и литературы» — о произведениях и авторах малых народов России; «Биографии» — известных или интересных личностей.