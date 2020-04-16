И без толп туристов: египетские власти запустили виртуальные туры в гробницы

Власти Египта опубликовали онлайн-туры по популярным туристическим локациям. Любой желающий из дома может увидеть в мельчайших подробностях древнеегипетские сокровища и узнать их историю, сообщает «Сноб».

«Удовлетворите свою страсть к путешествиям, не выходя из дома», — говорится в одном из анонсов туров.

Пока что их восемь.

Экскурсии сопровождают комментарии на английском языке.