И без толп туристов: египетские власти запустили виртуальные туры в гробницы

«Удовлетворите свою страсть к путешествиям, не выходя из дома», — говорится в одном из анонсов туров.
Пока что их восемь.
Какие египетские достопримечательности можно увидеть онлайн:
Экскурсии сопровождают комментарии на английском языке.
Власти Египта опубликовали онлайн-туры по популярным туристическим локациям. Любой желающий из дома может увидеть в мельчайших подробностях древнеегипетские сокровища и узнать их историю, сообщает «Сноб».
«Удовлетворите свою страсть к путешествиям, не выходя из дома», — говорится в одном из анонсов туров.
Пока что их восемь.
Какие египетские достопримечательности можно увидеть онлайн:
Экскурсии сопровождают комментарии на английском языке.
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