Барнаул 16 апреля 9°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

И без толп туристов: египетские власти запустили виртуальные туры в гробницы

Власти Египта опубликовали онлайн-туры по популярным туристическим локациям. Любой желающий из дома может увидеть в мельчайших подробностях древнеегипетские сокровища и узнать их историю, сообщает «Сноб».

Сфинкс. Египет
Сфинкс. Египет
СС0

«Удовлетворите свою страсть к путешествиям, не выходя из дома», — говорится в одном из анонсов туров.

Пока что их восемь.

Какие египетские достопримечательности можно увидеть онлайн:

Экскурсии сопровождают комментарии на английском языке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка