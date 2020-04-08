В Эрмитаж без очереди. 13 музеев, которые теперь можно посетить за час

Из-за пандемии коронавируса мы потеряли слишком много возможностей. Наверное, посещение музеев — не самая важная из них, но все же было бы здорово ее оставить. К счастью, сами музеи тоже так считают. И переходят в онлайн-формат.

Коты в режиме онлайн

Государственный Эрмитаж самоизолировался в марте. Но не закрылся: на сайте музея и в социальных сетях регулярно проводят онлайн-экскурсии по выставкам и хранилищам, игры-путешествия и лекции. За первые две недели «виртуальный» Эрмитаж посетили более 10 миллионов человек.

Первый прямой эфир провели из хранилища карет и упряжи в РХЦ «Старая деревня». Позже к ним добавились онлайн-экскурсии из Главного музейного комплекса и Главного штаба. Сегодня в архиве музея уже 34 онлайн-трансляции. Все они доступны в записи. Кроме того, компания Apple недавно сняла пятичасовой фильм о жизни Эрмитажа, и этот ролик находится в свободном доступе.

Кошка. unsplash.com

Наблюдать за жизнью музея можно также с помощью веб-камер. Одна из них показывает Зал Майолики и «Мадонну Конестабиле» Рафаэля, вторая — вид на Дворцовую площадь и Зимний дворец. Третья — самая интересная: она показывает эрмитажных котов. Конечно, когда они сами хотят показываться.

#ТретьяковкаДома

Сотрудники Третьяковской галереи тоже каждый день проводят онлайн-экскурсии по залам музея, но они показывают только те шедевры, которые выбирают их подписчики в социальных сетях. Архивные видеозаписи можно посмотреть на youtube-канале.

Галерея запустила проект #ТретьяковкаДома. Это не только экскурсии, но и онлайн-лекции научных сотрудников музея. Их можно увидеть бесплатно на просветительском сайте «Лаврус». Ближайшие выступления будут посвящены концептуализму и соц-арту (13 апреля), а также творчеству иконописца Симона Ушакова (15 апреля).

И еще у Третьяковки есть «представительство» на сайте Arzamas: там публикуют документальные фильмы, подкасты и онлайн-курсы от галереи.

Самоизоляция в «Гараже»

Музей современного искусства «Гараж» перешел в режим самоизоляции 14 марта. Но вся команда работает онлайн. «Никакого спецподразделения SMM больше не существует — мы используем выданный нам временной кредит, чтобы узнать лучше нашего зрителя и выйти на прямой контакт», — говорят сотрудники музея.

Музеи. unsplash.com

Они ведут прямые эфиры, снимают видео и привлекают художников к совместным спецпроектам. В Telegram выходит текстовый сериал про архив музея, в TikTok — «треш-хоррор», а в Instagram — лайфхаки от живописцев, графиков и скульпторов.

Кроме того, вместе с приложением «Букмейт» музей «Гараж» создал полку с электронными книгами, которые можно почитать бесплатно.

Наедине с Пушкинским

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина тоже запустил свое виртуальное арт-пространство. На сайте Пушкинского каждый день публикуют видео: это эксклюзивные интервью, выступления директоров ведущих галерей мира и курсы по изучению истории искусства. Впервые в истории музея там открылась выставка онлайн: проект «От Дюрера до Матисса» можно увидеть в архиве телеканала «Культура».

Музеи. unsplash.com

Онлайн-экскурсии по экспозициям тут тоже есть — по главному залу, отделу личных коллекций и Галерее искусства стран Европы и Америки. Аудиогиды бесплатны и доступны в приложении izi.travel. А на youtube-канале музея можно посмотреть документальные фильмы, лекции и образовательные циклы.

От Лувра до NASA

Этой весной на дистанционный формат вынуждены были перейти музеи по всему миру. Так, например, на виртуальные экскурсии сегодня приглашают парижский музей Лувр, амстердамский музей Ван Гога, Музей истории искусств в Вене, Британский музей и нью-йоркский музей современного искусства (МоМА).

Музеи. unsplash.com

Совершенно бесплатно можно увидеть 11 тысяч шедевров музея Прадо, прогуляться по Сикстинской капелле и музею Ватикана. Национальная галерея искусства проводит онлайн-экскурсии и рассказывает о шедеврах собрания в Facebook. А еще вы можете не выходя из дома посмотреть коллекции и галерею NASA — с короткими видео в высоком разрешении.