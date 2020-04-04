Пять интересных постановок для детей, которые можно посмотреть дома

И звали его Домино
Этот спектакль планировали показать на первом кукольном алтайском фестивале «Зазеркалье», но не сложилось. Зато теперь его можно посмотреть в сети.
Над постановкой в бурятском театре «Ульгэр» работала одна из лучших кукольных режиссеров современности, обладатель «Золотой маски» Яна Тумина.
Но привычных для детского театра кукол здесь не будет — вместо этого актеры покажут весь свой талант и пластику, изображая людей и животных, перемешивая в диалогах русский, английский, монгольский и бурятский языки.
Конек-Горбунок
Легкая, веселая и очень красочная постановка для всей семьи.
«Конька-Горбунка» на сцене МХТ им. Чехова в свое время называли «главным детским спектаклем в стране».
Знаменитую сказку на свой лад переписали драматурги братья Пресняковы, а Алексей Корнев написал стихи. Получилось и сказочно, и музыкально, и современно.
Летучий корабль
Постановка московского театриума под руководством Терезы Дуровой.
При просмотре вас накроет волной ностальгии: здесь будут и знаменитые песни из советского мультика, и узнаваемые персонажи. А чего только стоят Бабки-Ежки и саксофонист Водяной!
Масштабный и красочный спектакль обязательно вызовет улыбку и у детей, и у взрослых.
Золотой петушок
Спектакль режиссера Камы Гинкаса в московском ТЮЗе.
Актеры в этой постановке, разукрашенные под мимов, ведут себя крайне развязно: расплескивают повсюду краску, портят стены, пачкают одежду, разрисовывают друг друга.
И все ради того, чтобы по-новому представить любимую многими сказку Пушкина. Оказывается, при определенной интонации «Золотой петушок» очень даже может напоминать захватывающий триллер.
Денискины рассказы
Ретро-постановка московского РАМТ.
Молодые актеры театра, играя детей, на собственном примере показывают, как вредно выбрасывать кашу в окно и как можно развлечь себя без смартфона — например, построить космический корабль.
Действие происходит в декорациях, словно нарисованных ребенком. Взрослые вспомнят детство, а дети познакомятся со своими советскими ровесниками и из развлечениями.