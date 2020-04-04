Пять интересных постановок для детей, которые можно посмотреть дома

Для тех, кто сидит в четырех стенах круглосуточно с ребеноком, главная головная боль — чем его занять. Altapress.ru собрал пять лучших постановок для детей и их родителей, которые помогут на время увлечь всех.

И звали его Домино

Этот спектакль планировали показать на первом кукольном алтайском фестивале «Зазеркалье», но не сложилось. Зато теперь его можно посмотреть в сети.

Над постановкой в бурятском театре «Ульгэр» работала одна из лучших кукольных режиссеров современности, обладатель «Золотой маски» Яна Тумина.

Но привычных для детского театра кукол здесь не будет — вместо этого актеры покажут весь свой талант и пластику, изображая людей и животных, перемешивая в диалогах русский, английский, монгольский и бурятский языки.

Спектакль можно посмотреть здесь.

Конек-Горбунок

Легкая, веселая и очень красочная постановка для всей семьи.

«Конька-Горбунка» на сцене МХТ им. Чехова в свое время называли «главным детским спектаклем в стране».

Знаменитую сказку на свой лад переписали драматурги братья Пресняковы, а Алексей Корнев написал стихи. Получилось и сказочно, и музыкально, и современно.

Летучий корабль

Постановка московского театриума под руководством Терезы Дуровой.

При просмотре вас накроет волной ностальгии: здесь будут и знаменитые песни из советского мультика, и узнаваемые персонажи. А чего только стоят Бабки-Ежки и саксофонист Водяной!

Масштабный и красочный спектакль обязательно вызовет улыбку и у детей, и у взрослых.

Спектакль можно посмотреть здесь.

Золотой петушок

Спектакль режиссера Камы Гинкаса в московском ТЮЗе.

Актеры в этой постановке, разукрашенные под мимов, ведут себя крайне развязно: расплескивают повсюду краску, портят стены, пачкают одежду, разрисовывают друг друга.

И все ради того, чтобы по-новому представить любимую многими сказку Пушкина. Оказывается, при определенной интонации «Золотой петушок» очень даже может напоминать захватывающий триллер.

Денискины рассказы

Ретро-постановка московского РАМТ.

Молодые актеры театра, играя детей, на собственном примере показывают, как вредно выбрасывать кашу в окно и как можно развлечь себя без смартфона — например, построить космический корабль.

Действие происходит в декорациях, словно нарисованных ребенком. Взрослые вспомнят детство, а дети познакомятся со своими советскими ровесниками и из развлечениями.