Маски-шоу и прямые эфиры в Instagram: как выглядит новый «взрослый» спектакль в театре кукол в Барнауле

Театр кукол «Сказка» в Барнауле поставил документальный спектакль для подростков об интернете. Премьера должна была состояться 27 марта, но была перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса. Altapress.ru побывал на сдаче еще до закрытия «Сказки» и узнал, чем будут удивлять кукольники зрителей.

Главную героиню спектакля зовут Ангелина, и она мечтает стать популярным блогером. В разнообразные челленджи она вкладывает все свое обаяние, но покорить придирчивых хейтеров оказывается не так-то просто.

С помощью интернета она также ищет себе мужа, пробует себя в роли матери.

Параллельно рассказываются истории других героев и событий из реальных постов и комментариев в соцсетях.

На спектакле зрителей не будут просить убрать мобильные телефоны — наоборот, призывают всех фотографировать, постить их с хештегами и вести прямые эфиры. Например, прямо во время постановки можно будет посмотреть в Instagram онлайн-трансляцию очередного челленджа Ангелины.

По словам питерского режиссера Романа Бокланова, ему было интересно изучить влияние интернета на человека.

Я постоянно вижу взрослых, которые говорят: «Вот в наше время этого ничего не было и все было прекрасно!», «Вы там зависаете, а не общаетесь» и так далее. Мне тоже стали интересны эти вопросы. Действительно, мы деградируем или развиваемся? Мне бы хотелось, чтобы зритель ответил на них сам.

Когда пройдет премьерный показ спектакля — пока неизвестно. Напомним, что учреждения культуры в крае будут закрыты до 30 апреля.