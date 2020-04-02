Маски-шоу и прямые эфиры в Instagram: как выглядит новый «взрослый» спектакль в театре кукол в Барнауле

Главную героиню спектакля зовут Ангелина, и она мечтает стать популярным блогером. В разнообразные челленджи она вкладывает все свое обаяние, но покорить придирчивых хейтеров оказывается не так-то просто.
С помощью интернета она также ищет себе мужа, пробует себя в роли матери.
Параллельно рассказываются истории других героев и событий из реальных постов и комментариев в соцсетях.
На спектакле зрителей не будут просить убрать мобильные телефоны — наоборот, призывают всех фотографировать, постить их с хештегами и вести прямые эфиры. Например, прямо во время постановки можно будет посмотреть в Instagram онлайн-трансляцию очередного челленджа Ангелины.
По словам питерского режиссера Романа Бокланова, ему было интересно изучить влияние интернета на человека.
Я постоянно вижу взрослых, которые говорят: «Вот в наше время этого ничего не было и все было прекрасно!», «Вы там зависаете, а не общаетесь» и так далее. Мне тоже стали интересны эти вопросы. Действительно, мы деградируем или развиваемся? Мне бы хотелось, чтобы зритель ответил на них сам.
Когда пройдет премьерный показ спектакля — пока неизвестно. Напомним, что учреждения культуры в крае будут закрыты до 30 апреля.