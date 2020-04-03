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Театр кукол в Барнауле покажет для малышей онлайн-спектакль, вдохновленный хитами The Beatles

Театр кукол «Сказка» в Барнауле покажет архивную запись спектакля для самых маленьких «История гусеницы по имени Мишель», сообщает пресс-служба театра.

История гусеницы по имени Мишель
История гусеницы по имени Мишель
https://vk.com/skazkabarnaul

Трансляции пройдут 3 и 4 апреля здесь. Ссылка доступна для просмотра с 11:00 до 16:00.

«История гусеницы по имени Мишель» — это интерактивный спектакль для самых маленьких, вдохновленный книгами Эрика Карла и хитами The Beatles.

Гусеница Мишель с самого рождения мечтает стать бабочкой. У нее есть семь дней, чтобы хорошо наесться и окуклиться. Не пропускать очередную трапезу ей помогают зрители.

Как говорят в театре, это история о взрослении и о том, как важно наслаждаться каждым прожитым днем.

Напомним, что 3 апреля театр драмы проведет трансляцию спектакля «Гамлет», а музыкальный театр — «Плутовской роман, или Браво, Фигаро!».

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