Театр драмы в Барнауле покажет архивного «Гамлета»

3 апреля краевой театр драмы проведет очередную трансляцию архивного спектакля. Зрители смогут посмотреть «Гамлета» режиссера Андрея Лапикова, премьера которого состоялась в 2002 году, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль по самой знаменитой пьесе Шекспира простоял в репертуаре театра долгих 10 лет.

«Гамлет» на стыке веков и тысячелетий — это «вечные» темы, решенные в авангардной, по тем временам, стилистике, мощный актерский состав с полными сил мэтрами Георгием Обуховым и Михаилом Переверзевым и молодыми, но уже зрелыми Эдуардом Тимошенко, Еленой Половинкиной, Галиной Зориной, Еленой Адушевой и другими артистами", — пишут на сайте театра.

Трансляция пройдет здесь. Начало в 18:30.

В театре также напомнили, что показ будет эксклюзивным — после ссылка на него будет удалена.

Ранее театр показал свою знаменитую постановку «Собачье сердце» режиссера Владимира Золотаря. Спектакль посмотрели более 1600 зрителей — это в два раза больше, чем мест в зале драмы.