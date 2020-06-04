В Барнауле откроют библиотеку с интерактивным полом

В барнаульском поселке Южный библиотеку-филиал № 10 им. Пушкина оснастили современным оборудованием. Теперь там есть электронный видеоувеличитель для слабовидящих, интерактивный стол, панель и пол.

На переоборудование было выделено пять млн рублей из федерального бюджета по нацпроекту «Культура».

Как сообщает управление по культуре, стационарный электронный видеоувеличитель для слабовидящих пользователей позволит увеличивать изображение от 2 до 70 крат, а широкоформатный монитор имеет 33 цветовых режима.

Интерактивный пол представляет собой реальную напольную проекцию, мгновенно реагирующую на движение. Попав в ее зону, дети своими движениями смогут «оживить» изображение, фотографии, развлекательные видеоматериалы на полу.

Библиотека в поселке Южный culture22.ru

Также в библиотеку привезут новую мебель, которая была сделана по индивидуальному заказу. Поступят в фонд и книги — на них потратили 2, 2 млн рублей.

Пока что библиотека закрыта для посетителей, в ней работают сотрудники, готовятся к встрече с читателями.