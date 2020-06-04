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В Барнауле откроют библиотеку с интерактивным полом

В барнаульском поселке Южный библиотеку-филиал № 10 им. Пушкина оснастили современным оборудованием. Теперь там есть электронный видеоувеличитель для слабовидящих, интерактивный стол, панель и пол.

Библиотека в поселке Южный
Библиотека в поселке Южный
culture22.ru

На переоборудование было выделено пять млн рублей из федерального бюджета по нацпроекту «Культура».

Как сообщает управление по культуре, стационарный электронный видеоувеличитель для слабовидящих пользователей позволит увеличивать изображение от 2 до 70 крат, а широкоформатный монитор имеет 33 цветовых режима.

Интерактивный пол представляет собой реальную напольную проекцию, мгновенно реагирующую на движение. Попав в ее зону, дети своими движениями смогут «оживить» изображение, фотографии, развлекательные видеоматериалы на полу.

Библиотека в поселке Южный
Библиотека в поселке Южный
culture22.ru

Также в библиотеку привезут новую мебель, которая была сделана по индивидуальному заказу. Поступят в фонд и книги — на них потратили 2, 2 млн рублей.

Пока что библиотека закрыта для посетителей, в ней работают сотрудники, готовятся к встрече с читателями.

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