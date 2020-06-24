Дождались: какие музейные выставки можно посетить в Барнауле

Краеведческий музей
В краеведческом музее до 5 июля открыта выставка «Слава российского оружия».
На ней представлено около 100 предметов, иллюстрирующих три века российской истории: все виды оружия, от шпаг до мушкетонов, а также реконструкции мундиров различных войн.
Музей работает в прежнем режиме с 9:30 до 17:30 со среды по воскресенье, и с 11:00 до 19:00 по четвергам. Экскурсии временно не проводятся.
Музей «Город»
Открыт посетителям, как и в докоронавирусные времена — с 10:00 до 18:00.
А выставка «Mementomori», в которой собраны кости и мумии со всего света, позволит посетителям узнать, как человечество пришло к идее созданий мумий и есть ли сакральный смысл у черепа.
Экскурсии проводятся для тех, кто соблюдает дистанцию и масочный режим.
«Турина Гора»
Художественный салон «Турина Гора» также готов принять посетителей в своих стенах.
Среди художественных экспозиций в салоне проходит выставка «Автопортрет» Сергея Боженко. Графические работы мастера, написанные за 30 с лишним лет, погружают посетителей в мир изменения личности и особой атмосферы творческого процесса наедине с самим собой.
«Турина гора» работает с 10:00 до 19:00 ежедневно и до 18:00 в выходные дни.
Арт-галерея Щетининых
Работы мастеров, участвовавших в Великой Отечественной войне, можно увидеть в Арт-галерее Щетининых на выставке «Художники-фронтовики земли Алтайской».
Посетители увидят творчество, посвященное не разрушительному воздействию войны, а красотам родной земли и природы во все времена года.
Арт-галерея открыта ежедневно с 10:00 до 19:00.
ГМИЛИКА
До 14 июля в музее будет проходить персональная выставка декоративно-прикладного искусства «Преданья росписей народных» Тамары Наговицыной.
Посетители смогут увидеть традиционные русские художественные росписи, нанесенные на различные предметы быта, авторскую матрешку и множественные техники, связывающие народные традиции и авторскую фантазию.
ГМИЛИКА рад принять гостей с 10:00 до 18:00 в понедельник, вторник, среду и пятницу, а также с 11:00 до 19:00 в четверг.
Художественный музей
До сентября в художественном музее проходит выставка народных художественных промыслов России.
Среди экспонатов представлена лаковая миниатюра, а также реконструкции традиционной алтайской глиняной игрушки, изделия из дерева и бересты и жостовские подносы.
Музей работает по прежнему расписанию: с 10:00 до 18:00 во вторник, среду, пятницу и субботу, и с 11:00 до 19:00 в четверг.
Ирина Пинчук.