Дождались: какие музейные выставки можно посетить в Барнауле

23 июня в Барнауле открылись музеи. Многие из них начали работать в прежнем режиме, но с ограничительными моментами. Посетителям будут мерить температуру, попросят надеть маску, продезинфицировать руки и соблюдать дистанцию. Пускать в залы будут не больше пяти человек. Какие музеи можно посетить и что там посмотреть — в обзоре «Афиши».

Краеведческий музей

В краеведческом музее до 5 июля открыта выставка «Слава российского оружия».

На ней представлено около 100 предметов, иллюстрирующих три века российской истории: все виды оружия, от шпаг до мушкетонов, а также реконструкции мундиров различных войн.

Подготовка к выставке «Слава российского оружия». Анна Зайкова.

Музей работает в прежнем режиме с 9:30 до 17:30 со среды по воскресенье, и с 11:00 до 19:00 по четвергам. Экскурсии временно не проводятся.

Музей «Город»

Открыт посетителям, как и в докоронавирусные времена — с 10:00 до 18:00.

А выставка «Mementomori», в которой собраны кости и мумии со всего света, позволит посетителям узнать, как человечество пришло к идее созданий мумий и есть ли сакральный смысл у черепа.

Череп неандертальца. Utilisateur: Bel Adone. СС0 , commons.wikimedia.org

Экскурсии проводятся для тех, кто соблюдает дистанцию и масочный режим.

«Турина Гора»

Художественный салон «Турина Гора» также готов принять посетителей в своих стенах.

Среди художественных экспозиций в салоне проходит выставка «Автопортрет» Сергея Боженко. Графические работы мастера, написанные за 30 с лишним лет, погружают посетителей в мир изменения личности и особой атмосферы творческого процесса наедине с самим собой.

Сергей Боженко в 2009 году. Анна Зайкова

«Турина гора» работает с 10:00 до 19:00 ежедневно и до 18:00 в выходные дни.

Арт-галерея Щетининых

Работы мастеров, участвовавших в Великой Отечественной войне, можно увидеть в Арт-галерее Щетининых на выставке «Художники-фронтовики земли Алтайской».

Посетители увидят творчество, посвященное не разрушительному воздействию войны, а красотам родной земли и природы во все времена года.

Выставка Анатолия Щетинина к 80-летию Алтайского края. Олег Богданов

Арт-галерея открыта ежедневно с 10:00 до 19:00.

ГМИЛИКА

До 14 июля в музее будет проходить персональная выставка декоративно-прикладного искусства «Преданья росписей народных» Тамары Наговицыной.

Посетители смогут увидеть традиционные русские художественные росписи, нанесенные на различные предметы быта, авторскую матрешку и множественные техники, связывающие народные традиции и авторскую фантазию.

Наговицына

ГМИЛИКА рад принять гостей с 10:00 до 18:00 в понедельник, вторник, среду и пятницу, а также с 11:00 до 19:00 в четверг.

Художественный музей

До сентября в художественном музее проходит выставка народных художественных промыслов России.

Среди экспонатов представлена лаковая миниатюра, а также реконструкции традиционной алтайской глиняной игрушки, изделия из дерева и бересты и жостовские подносы.

Выставка «Послания великих странников: петроглифы Алтая», художественный музей 2020 Надежда Чехович

Музей работает по прежнему расписанию: с 10:00 до 18:00 во вторник, среду, пятницу и субботу, и с 11:00 до 19:00 в четверг.

Ирина Пинчук.