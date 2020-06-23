Алтайскому музыкальному колледжу за 1,4 млн рублей приобрели экзотическую маримбу

В Алтайский музыкальный колледж привезли дорогостоящий музыкальный инструмент — маримбу. Он был приобретен по нацпроекту «Культура».

Концертная маримба сделана японской фирмой Yamaha и, по словам представителей колледжа, обладает высокими техническими характеристиками и неповторимым звучанием. Ее стоимость — 1 млн 400 тыс. рублей.

«Инструментом подобного уровня может похвастаться далеко не каждый регион России», — подчеркнула директор колледжа Светлана Прокофьева.

В честь приобретения долгожданного инструмента на крыльце колледжа устроили открытый урок-концерт. На нем сыграл выпускника колледжа Виктор Олинбергер, пишет министерство культуры.

Послушать, как звучит этот дорогостоящий инструмент в руках профессионала на концерте, можно здесь.

Всего в 2020 году колледжу из федерального бюджета на приобретение музыкальных инструментов было выделено 12,7 млн рублей.

В учебном заведении обновили инструменты по всем направлениям обучения. В их числе фортепиано, народные, духовые инструменты, приобретены нотная учебно-методическая литература, звуковое оборудование и комплектующие.