В алтайском институте культуры будет преподавать московский актер, сыгравший в «Союзе спасения»

В алтайском институте культуры в 2020 году набирают новый актерский курс. Его художественным руководителем будет доцент кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства Николай Вязигин, а куратором — актер московского театра им. Пушкина Антон Феоктистов.

Что известно об актере

Антон Феоктистов родился в Новоалтайске. В 1999 году он поступил на курс Николая Вязигина, но не доучился буквально один год — в 2003 году вместе с пятью однокурсниками поехал поступать в Москву.

Поступил он с первого раза в школу-студию МХАТ на курс Аллы Покровской, Дмитрий Брусникина и Романа Козака. В 2007 был принят в труппу МХАТ.

Как рассказал о своем бывшем ученике Николай Вязигин, Антон начал сниматься в фильмах еще с третьего курса школы-студии. И, поскольку художественный руководитель МХАТ Олег Табаков не сильно поощрял у молодых артистов постоянные «побеги» на кастинги и съемочные площадки, Феоктистов решил перейти в театр Пушкина, где успешно работает и сейчас.

«Антон очень востребован, может сам себе выбирать роли. Скоро выйдет фильм про Ивана Грозного, где он сыграл его советника Алексея Адашева. Преподавание — это возможность попробовать себя еще на одном поприще», — рассказал доцент Николай Вязигин.

Она из последних ролей Антона в кино — поручик Анастасий Кузьмин в историческом блокбастере «Союз спасения» о восстании декабристов.

Каким будет курс

Всего на курс планируют набрать 15 человек. Учеба будет длится 4 года, по окончанию выпускники-актеры получат диплом специалиста, а не бакалавра.

Еще одно существенное отличие от предыдущих актерских курсов — обучение впервые будет полностью платным, без бюджетных мест. В год студентам придется платить около 90 тыс. рублей.

Спектакль «Еще до войны»

Бюджетные места по-прежнему останутся на специальности «Режиссер любительского театра», где тоже есть возможность получить актерский диплом.

Но на будущем курсе Вягизина-Феоктистова будет намного больше часов по актерскому мастерству, сценическому движению, танцам и вокалу, будет преподаваться фехтование и другие спецпредметы.

«Могу сказать, что это маленькая сумма обучения по сравнению с другими городами. Например, в Челябинске студенты-актеры платят в год около 180 тыс. рублей. Не говоря о Москве, где платникам ежегодно придется отдавать 450 тыс. рублей. При этом обучение у нас очень высокого уровня. Это отмечают сами абитуриенты, которые приезжают поступать к нам с того же Новосибирска, Кемерова», — говорит Вязигин.

В основном занятия будет проводить художественный руководитель. Московский куратор курса будет иногда приезжать в Барнаул — например, на экзамены.

Как часто он сможет проводить занятия очно — зависит от института, который будет оплачивать перелет и проживание.

«Надеемся, что Антон своим примером как-то подхлестнет наших студентов, вдохновит их на дальнейшее развитии и стремление вперед», — сказал Вязигин.

В институте культуры уже принимают творческие вступительные испытания. Напомним, что в этом году они будут проводиться дистанционно. Приемная компания в вузе стартует 20 июня.