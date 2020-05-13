Творческие вступительные испытания в алтайских вузах могут пройти дистанционно

Приемная кампания в культурных колледжах и вузах стартует 20 июня. По рекомендации Минобра, она может быть продлена до 15 августа.
Документы будут принимать дистанционно. Судьба проведения творческих экзаменов решится в июле или августе.
«Если это будет запрещено, то экзамены будут принимать по видеозаписи, а художники представят свое портфолио», — пояснила Безрукова.
Так, в институте культуры приняли решения отказаться от сдачи отказаться от творческой части выпускных экзаменов и проводить ее в виде сдачи квалификационной работы в режиме онлайн.
Например, абитуриенты театрального направления отправят экзаменационной комиссии видео с творческим заданием (чтение стиха, исполнение песни и другое), а его обсуждение пройдет дистанционно.
Ранее в АГИК рассказали, что такой формат, конечно, не самый подходящий для сдачи творческого экзамена.
«Не могу сказать, плохо или хорошо проводить вступительные испытания онлайн, поскольку мы никогда с этим не сталкивались. Но будет непросто в тех направлениях, где важен очный формат. Например, на режиссуре праздников приемная комиссия оценивает, как абитуриент взаимодействует с окружающими, может ли он организовать пространство вокруг себя или группу незнакомых людей. Этого не увидишь дистанционно», — пояснила altapress.ru ответственный секретарь приемной комиссии Алтайского института культуры Ольга Одинцова.