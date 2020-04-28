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«Это не шоу талантов»: как в алтайском вузе в режиме онлайн будут принимать экзамены у будущих артистов

Алтайский институт и колледж культуры готовятся к дистанционным вступительным экзаменам. Возможность проведения их онлайн не исключили в Министерстве образования России. Какие проблемы могут возникнуть у творческих вузов и абитуриентов, altapress.ru рассказали в учебных заведениях.

Алтайскому государственному институту культуры – 45 лет
Алтайскому государственному институту культуры – 45 лет
Архив АГИК

В чем проблема

Обычно абитуриенты для поступления в вуз подают документы и результаты ЕГЭ — и ждут зачисления.

Приемная кампания творческих вузов с музыкальными, художественными и театральными факультетами не ограничивается обязательными госэкзаменами. В них большую роль играют дополнительные испытания, которые обычно проходят очно.

Согласно приказу Минобрнауки России, в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации приемная кампания будет проходить онлайн, в том числе творческие испытания и индивидуальные собеседования. Но как это будет происходить — пока никто не знает.

Когда стартует приемная кампания

Дата начала приемной кампании зависит от проведения ЕГЭ. Известно, что в этом году школьники будут его сдавать с 8 июня по 11 июля.

Традиционно дополнительные вступительные экзамены в Алтайском институте культуры начинаются с середины июля. В вузе не исключают, что сроки сдвинутся на конец июля-начало августа.

Алтайский государственный институт культуры.
Алтайский государственный институт культуры.
Фото: архив АГИК

Стихи по WhatsApp

Как и с помощью каких сервисов абитуриенты смогут сдавать дистанционно творческий экзамен — вопрос остается открытым.

В вузе сейчас прорабатывают все варианты развития событий, рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Алтайского института культуры Ольга Одинцова.

«К концу апреля-началу мая будет принято окончательное решение, какой формат подойдет для каждого конкретного экзамена», — сказала она.

«Не могу сказать, плохо или хорошо проводить вступительные испытания онлайн, поскольку мы никогда с этим не сталкивались. Но будет непросто в тех направлениях, где важен очный формат. Например, на режиссуре праздников приемная комиссия оценивает, как абитуриент взаимодействует с окружающими, может ли он организовать пространство вокруг себя или группу незнакомых людей. Этого не увидишь дистанционно», — привела пример Одинцова.

Не допустить «шоу талантов»

Преподаватель театрального направления в колледже культуры Кирилл Поздняков в этом году выпускает 4 курс и будет набирать новый.

Студенты Вадим Ковалев и Данил Кочуков
Студенты Вадим Ковалев и Данил Кочуков
altapress.ru

Он рассказал, что о вступительных экзаменах ничего не известно — кроме того, что они пройдут в августе. Если потребуется — в режиме онлайн.

«Скорее всего, абитуриенты запишут на видео свои творческие задания. И, как мне кажется, будет еще либо тест, либо онлайн-собеседование через мессенджер», — поделился Поздняков.

Больше всего преподавателя театрального искусства беспокоит объективность проведения таких испытаний. Важно, чтобы это не превратились «в кастинг на шоу талантов».

«Условно, я встал дома перед камерой, спел песню, станцевал, отправил — и по итогу мне написали „Вы не поступили“. Во время очного экзамена, если человек не согласен с доводами комиссии, он может подать жалобу. А что абитуриент может предъявить при таком формате?» — рассуждает преподаватель.

По словам Позднякова, в колледже к сложившейся ситуации «относятся с пониманием, готовятся к любому развитию событий и будут с особой внимательностью относиться к абитуриентам».

К тому же никогда не исключается «право на ошибку»: как показывает практика, «лишние» люди на творческих специальностях надолго не задерживаются.

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