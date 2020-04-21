Алтайский минобр объявил мораторий на двойки в школах во время удаленного обучения

Первая неделя в режиме удаленного обучения выявила серьезные проблемы в отношениях всех участников процесса, которые решаются «точечно». Вместе с тем, дети стали учиться лучше, а родители привыкают к роли второго учителя. О первых итогах дистанта рассказал министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Технические трудности

Вместо 165 тыс. школьников, которые по прогнозам минобра должны были начать обучаться онлайн, в сеть вышли 180 тыс. В этом есть заслуга родителей, которые оперативно приобрели гаджеты и подключились к интернету.

«Трудно было всем участникам процесса, — сказал Костенко. — Детям, наверное, проще. А вот родители впервые посмотрели на своего ребенка как на „дитя цифровой эпохи“.

На первой неделе было много вопросов, связанных технической поддержкой. Учителя сформировали пул онлайн-платформ и, оказалось, что они разные для того или иного предмета. Это несколько дестабилизировало обстановку, поэтому пришлось ограничить список ресурсов.

Система „Сетевой регион“ не справилась с нагрузкой, поскольку уже в первые три дня оказался забит годовой объем программной памяти. Однако, сейчас эта проблема, по словам министра образования, решена.

На горячую линию минобра поступают десятки сообщений, истерические настроения не отменить. „Часто сейчас можно услышать „все так говорят“, „это во всех школах“, „все родители в шоке“ и подобное. Не все и не везде. Давайте конкретики“, — сказал Максим Костенко. — Все проблемы и жалобы фиксируются и отрабатываются точечно с конкретной школой и учителем. Нерешаемых вопросов нет».

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Что делать с детьми

Родители часто сигнализировали классным руководителям и в минобр о том, что им сложно проводить время с детьми за уроками. А в период, когда все должны оставаться дома, мамами папам трудно придумать, чем еще заняться с ребенком.

«Нам кажется, что будет и позитивный эффект, — считает министр образования. — Родители почувствуют себя более вовлеченными в образование и воспитание детей. Нам важно сохранить отношения между всеми участниками процесса. Отложите домашние задания, если вам дискомфортно».

По словам Максима Костенко, удаленное обучение позволил сделать интересный вывод: родители наконец-то стали ценить воспитательную функцию школы. По сути, эта функция сейчас переложена на родителей.

«Оказывается, что школьные обеды очень важны, а раньше многие не считали их нужными и даже жаловались, — заметил министр. — Теперь понятно, что на 2000 рублей в месяц невозможно организовать домашнее питание школьника».

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Учиться стали лучше

Министр констатировал, что успеваемость школьников в Алтайском крае повысилась. Дети стали более внимательными под родительским контролем, присутствие взрослых мотивирует школьника ответственно относиться к домашнему заданию.

Кроме того, поскольку дистанционное обучение предполагает относительно свободный график работы, стало больше времени на домашнюю работу, а значит больше возможностей качественно ее выполнить.

Однако некоторые учителя подошли к оценкам домашних заданий, по выражению министра образования, «с чувством пролетарского долга» и стали судить детей по всей строгости, которой ранее не наблюдалось.

«Мы призываем к тому, чтобы вся работа с детьми, в том числе раздача домашних заданий, шла исходя из принципов разумности и адекватности, — подчеркнул министр. — Оценка не должна демотивировать ученика. Поэтому на уровне края мы приняли решение объявить мораторий на двойки до конца периода дистанционного обучения».

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Что будет дальше

По оценке Максима Костенко, в целом система дистанционного обучения в регионе сработала, но нужен некоторый период адаптации. Теперь важно, чтобы с каждым последующим шагом было больше ясности.

Министр обратился к родителям, которые обеспокоены качеством знаний, полученных онлайн. «Что такое четвертая четверть? Это в большей части повторение и закрепление знаний, полученных за весь учебный год, — сказал он. — Учителя ориентированы на образовательный результат, так что даже если в знаниях обнаружатся пробелы, их удастся быстро ликвидировать, когда мы все вернемся к классно-урочной системе».

Оценки по итогам четверти будут выставлены, однако, одни не должны негативно повлиять на годовую отметку.

О том, будет ли продолжаться дистанционное обучение в школах Алтайского края, станет известно уже на следующей неделе.