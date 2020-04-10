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Образование

Алтайский министр образования рассказал о досрочном завершении учебного года в школах

Министерство просвещения рекомендовало регионам рассмотреть возможность досрочно закончить учебный год для школьников с 1 по 8 классы. Нормативных документов пока нет, но вопрос будут обсуждать с учителями и родителями, рассказал министр образования Максим Костенко.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

«Пока мы не видим оснований переносить конец учебного года на более ранние сроки, сказал министр. — Этот вопрос касается 400 тыс. жителей Алтайского края, и решение не должно быть скоропалительным».

Максим Костенко сказал, что сокращение учебного года требует обсуждений с учительской и родительской обещественностью. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Сейчас региональный минобр также рассматривает возможность продлить учебный год до 7 июня для школьников 9−11 классов. «Свехурочное» время планируется провести в режиме консультаций для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Для младшей и средней школы учебный год закончится вовремя — до 30 мая.

Уже известно, что период досрочной сдачи выпускных экзаменов в 2020 году совпадет с основным и придется на период с 8 июня до 11 июля. Расписание пока не утверждено.

Также известно, что девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году, обязательными останутся математика и русский язык.

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