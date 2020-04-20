СК посмотрит все пранки над учителями во время дистанционного обучения

Следственный комитет России отследит и даст юридическую оценку пранкам против учителей, которые ведут уроки дистанционно в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает СК.

В СК отметили, что сегодня дистанционное обучение — это единственный возможный вариант освоения образовательной программы. Однако в сети начали появляться видеоролики, в которых демонстрируют издевательств и пранки в отношении педагогов.

«Демонстрируемое недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких „горе-авторов“ препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей», — подчеркнули в ведомстве.

Еще большее недоумение у следователей вызывают со стороны взрослых.

В СК напомнили, что такие шутки могут повлечь ответственность, а в отдельных случаях даже уголовную.

«Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения РФ намерен отслеживать в рамках осуществляемого мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что тысячи алтайских школьников не имеют интернета и компьютеров для удаленного обучения.

Учителя в Барнауле присоединились к флешмобу «Мам , я дома». www.instagram.com/barnaul.official.gorod/

Как ранее рассказывал телеканал «360», пранкеры начали срывать онлайн-уроки в школах. Они заходят в видеоконференции занятий, ссылки на такие мероприятия оставляют или ученики, или шутники сами находят их в открытом доступе.

К примеру, эти промышляет 34-летний блогер Артур Амаев, более известный в Сети как Russia Paver. На своем YouTube-канале он обычно ведет стримы игр, но решил записывать пранки над учителями, которым и без того сложно осваивать новые формы занятий.

Мужчина заходит на дистанционные уроки и начинает комментировать внешность участников, включает музыку, шутит и хамит. Педагоги не знают, что делать в такой ситуации и просто завершают урок. В сети есть много примеров, как срывают процесс удаленного обучения.

Как утверждают учителя, такое отношение к ним обосновано тем, что многие ученики и родители не уважают труд педагогов и относятся к ним как к обслуживающему персоналу.

Примечательно, что никаких санкций за такие проступки нет, поскольку нет состава преступления. Так что не ясно, как именно СК намерен бороться с нарушителями. Видимо, есть возможность трактовать какую-либо норму так, что пранкерам станет не смешно.